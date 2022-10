Le patron d’Orascom Investment Holding, l’Égyptien Naguib Sawiris, a annoncé son intention d’investir au Maroc pas moins de 100 millions de dollars, soit l’équivalent d’un milliard de dirhams, lors de la 3e édition du Choiseul Africa Business Forum, organisé récemment à Casablanca.

«Nous prévoyons d’entrer dans le marché marocain d’ici quelques années (…). Il s’agira dans un premier temps de mettre sur pieds un projet qui nécessitera des investissements de plus de 100 millions de dollars», a dit le businessman dont les propos ont été relayés par le journal arabophone asharqbusiness.

Naguib Sawiris affirmé que son entreprise est intéressé par l’installation d’une usine de technologie de pointe, dédiée aux batteries pour voitures électriques.

L’homme a exprimé son engouement pour le Royaume dont les opportunités d’investissements ne manquent pas. «Nous possédons également une succursale spécialisée dans l’énergie solaire. Dans ce domaine, le Maroc a de forts potentiels. Il y a plusieurs projets d’industries alimentaires, à l’image de notre usine de sucre en Égypte, ou encore dans le tourisme ou l’hôtellerie », a renchéri le patron d’Orascom Investment Holding.

«Même si nous n’avons pas encore de projet concret, il y a tellement d’opportunités toute aussi importante les unes que les autres », a-t-il précisé. Ce forum a réuni quelque 600 décideurs et hauts dirigeants économiques et institutionnels parmi les plus influents d’Afrique, d’Europe et du Golfe autour de séances de travail opérationnelles plaçant le continent africain au cœur des débats.

Organisé par l’Institut Choiseul en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la région Casablanca-Settat, ce rendez était consacré au partage d’expériences et au décryptage des tendances à l’œuvre dans le monde africain des affaires.