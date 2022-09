Fatim-Zahra Ammor, ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire et Mohcine Jazouli, ministre délégué en charge de l’investissement, ont signé, ce jeudi 15 septembre 2022, un mémorandum d’entente avec le Groupe Barcelo lors de l’inauguration du nouvel hôtel Barcelo Tanger.

Ce mémorandum d’entente avec le Groupe Barcelo entend stimuler l’investissement privé dans le secteur touristique. Il prévoit l’acquisition et la rénovation de plusieurs hôtels au Maroc afin de leur donner un nouveau souffle et enrichir l’offre hôtelière du royaume.

A Tanger, le groupe a inauguré un nouvel établissement, l’hôtel Barcelo Tanger, un bâtiment historique datant de 1950 qui s’offre une nouvelle cure de jouvence. Outre son emplacement stratégique face à la mMéditerranée et sa proximité des commodités et des principaux sites touristiques de la ville, le Barcelo Tanger renforcera la capacité litière de Tanger-Assilah de 400 lits supplémentaires pour atteindre une capacité globale de 17.600 lits.

Dans le cadre de la feuille de route collaborative lancée par le ministère du tourisme et sur laquelle travaillent conjointement ses équipes, les acteurs du tourisme et les professionnels du secteur privé, la ville de Tanger figure parmi les destinations prioritaires avec ses potentialités touristiques et son rôle central dans le développement territorial de toute la région de Tanger-Tétouan-El Hoceima.

Ainsi, le ministère se donne pour ambition d’augmenter l’attractivité de Tanger à travers plusieurs produits comme le City Break, le tourisme culturel ou le tourisme d’affaires. Dans ce contexte, l’hôtel Barcelo enrichira l’infrastructure MICE de la ville avec un espace événementiel pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes.

Cet investissement vient ainsi renforcer les efforts déployés au niveau des infrastructures touristiques de la ville, notamment la réhabilitation de l’ancienne Médina.

La destination Tanger a réalisé une excellente saison estivale avec plus de 97.000 arrivées internationales aux établissements d’hébergement touristique classés entre juin et août 2022, soit une croissance de 12% par rapport à la même période de 2019. Aussi, deux marchés émetteurs se distinguent sur cette même période, à savoir la France avec 33% de croissance et le Royaume Uni avec 48%. Par ailleurs, entre janvier et août 2022, la destination a récupéré 75% des arrivées internationales aux établissements d’hébergements hôteliers touristiques classés de 2019.