Le dollar se repliait lundi face à la plupart des principales devises, délaissé après la résurrection de la livre sterling et le retour de l’appétit pour le risque.

Vers 20H00 GMT, le billet vert lâchait 1,56% face à la monnaie britannique, à 1,1350 dollar pour une livre. Il reculait également de 1,15% devant l’euro, à 0,9835 dollar pour un euro.

Avec un tout autre ton que son prédécesseur, le nouveau ministre britannique des Finances Jeremy Hunt a indiqué lundi le renoncement à quasiment toutes les baisses d’impôt initialement promises fin septembre et annoncé des mesures d’économie à venir.

« La manoeuvre était destinée à ramener la confiance dans l’engagement du Royaume-Uni à mener une politique budgétaire raisonnable », a commenté, dans une note, Joe Manimbo, de Convera, pour qui « la livre devrait rester exceptionnellement volatile » à court terme.

Pour Marc Chandler, de Bannockburn Global Forex, la livre pourrait être la première devise à avoir « pris un virage » face au dollar, après des mois d’avancée inexorable du billet vert.

Les cambistes ayant déjà intégré une ascension du taux directeur de la banque centrale américaine (Fed) jusqu’à 4,9% en mai prochain, « le marché a besoin de nouvelles prévisions » pour porter le dollar plus loin, selon l’analyste.

Le fléchissement du dollar, favorisé par l’envolée des Bourses et un regain d’appétit pour le risque, a profité à des devises considérées comme plus volatiles, comme les dollars canadien, australien et néozélandais, ainsi qu’à la couronne norvégienne.

A l’opposé, le yen, considéré comme une valeur refuge, se rapprochait de nouveau du seuil symbolique de 150 yens pour un dollar, plus atteint depuis 32 ans, privé de soutien par la politique monétaire ultra-accommodante du Japon.

Volatilité du yen

Pour Marc Chandler, la volatilité du yen a grimpé ces derniers jours pour retrouver le niveau qui était le sien lorsque le Japon avait décidé d’intervenir sur le marché des changes, fin septembre, pour acheter des yens et soutenir la monnaie nippone.

« On est à un niveau de volatilité qui semble inconfortable pour les autorités japonaises », selon l’analyste, ce qui présage d’une nouvelle intervention possible. Depuis le début de l’année, le yen a perdu plus de 22% face au dollar.

Ailleurs sur le marché des changes, le dollar taïwanais est descendu lundi à son plus bas niveau depuis plus de 5 ans face au « greenback », l’un des surnoms du dollar américain.

Dimanche, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois (PCC), le président Xi Jinping a prévenu que la Chine ne « (renoncerait) jamais à l’usage de la force » si nécessaire pour réunifier Taïwan.