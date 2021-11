Tous les secteurs sont en légère hausse en septembre, certains comme l’habitat font même mieux qu’en 2020.

Malgré la conjoncture encore incertaine, le marché marocain du crédit à la consommation est resté stable au cours du mois de septembre 2021, selon des chiffres publiés par Bank Al Maghrib qui révèlent toutefois une progression générale du crédit bancaire par rapport au mois précédent.

Quand l’immobilier va, tout va, ainsi dit l’adage. Certes on n’y est pas encore, mais il y a une embellie qui se profile au-dessus de ce secteur qui, comme tant d’autres, a subi de plein fouet les effets de la crise liée au Covid.

En effet, les crédits dédiés à l’habitat sont de plus en plus sollicités. Ils ont ainsi progressé, légèrement certes, de l’ordre de 0,4% sur un mois, s’établissant à 230 milliards de dirhams, et de 6% quand même par rapport à la même période l’an dernier, soit 13,084 milliards de dirhams de plus. Le crédit participatif a, pour sa part, progressé de 2,7% en septembre s’établissant à 14,95 milliards de dirhams.

Le crédit à la consommation n’a pas connu de fluctuations. L’encours se situe à 55,6 milliards de dirhams. Sur une année, l’encours affiche une légère hausse de 1,2%. L’encours des crédits aux ménages s’élève à 364,4 milliards de dirhams, stable par rapport à fin août. Par rapport à la même période l’an dernier, l’encours a augmenté de 4,7%.

Impayés des ménages en baisse

Les créances en souffrances s’élèvent à 84,6 milliards de dirhams en légère hausse (+0,7%) par rapport au mois précédent. Sur un an, elles ont augmenté de 7,1%, ou 4,42 milliards de dirhams en valeur. Celles des ménages s’élèvent à 35,66 milliards de dirhams, en légère baisse de 0,7% par rapport à fin août. Sur une année, elles affichent une progression de 7%. Les impayés des sociétés non-financières privées s’élèvent à 48,18 milliards de dirhams, en hausse de 1,8% par rapport au mois d’avant. Par rapport à fin septembre 2020, elles affichent une croissance de 7,2%.