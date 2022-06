Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé le lancement, à compter du mercredi 8 juin, de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, via la plateforme mouakaba.transport.gov.ma.

Cette opération fait suite à la décision du Gouvernement lors de son Conseil tenu le 02 juin, indique lundi le ministère dans un communiqué.

Elle s’inscrit dans le cadre de la décision prise par le Gouvernement pour soutenir les professionnels du transport routier dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, compte tenu de la conjoncture actuelle, marquée par la hausse des prix des carburants.

Ainsi, les professionnels ont bénéficié à deux reprises du soutien alloué selon les catégories, au cours de l’année 2022, ajoute la même source.