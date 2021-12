Après un démarrage difficile marqué par un contexte sanitaire lié à la pandémie, l’agriculture nationale a fait montre en 2021 de performances dépassant les prévisions, avec un rebond de la récolte céréalière couplé à une nouvelle campagne qui s’annonce prometteuse.

Malgré une pluviométrie comparable à une campagne normale, la campagne 2020-2021 se situe parmi les meilleures campagnes des dix dernières années, se distinguant par une bonne répartition temporelle de pluviométrie et une occurrence avec les stades clés de développement des céréales.

En effet, la production définitive des trois céréales principales est estimée à près de 103,2 millions de quintaux (Mqx) en hausse de 221% par rapport à la campagne d’avant. Cette production est issue d’une superficie emblavée en céréales principales de 4,35 millions d’hectares, pratiquement similaire à celle de la campagne précédente (+0,3%).

Au titre de l’année 2021, la valeur ajoutée agricole a été estimée à 130 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de plus de 18%, tandis que le rendement moyen s’est établi à 23,7 qx/Ha, en hausse de 320% par rapport à la campagne d’avant.

Dans le même sens, les résultats des plateformes de démonstration (PFD) des céréales et légumineuses au titre de la campagne agricole 2020-2021 publiés par le groupe OCP ont soulevé un rendement moyen de 44 quintaux (Qx)/ha, avec un gain moyen au niveau national de 22 % par rapport aux parcelles témoins.

Concernant les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 28% par rapport aux témoins avec un rendement moyen au niveau national de plus de 18,4 Qx/ha chez les PFD et 14,4 qx/ha chez les témoins.

En dépit du retard des pluies enregistré cette année, la campagne agricole 2021-2022, qui a démarré officiellement en novembre dernier, poursuit sur cette lancée grâce aux récentes précipitations. En outre, d’énormes efforts ont été déployés en vue d’assurer une amélioration de la résilience du secteur agricole face aux changements climatiques.

Pour cette nouvelle saison agricole, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, dans le cadre de la poursuite des efforts de développement du secteur, a pris une série de mesures et dispositions nécessaires permettant d’assurer la disponibilité des intrants agricoles (semences, engrais et produits de traitement) et l’accompagnement des agriculteurs.

Ainsi, le ministère met à disposition environ 1,6 million de quintaux (Mqx) de semences certifiées de céréales qui seront commercialisées à des prix subventionnés.

Lire aussi: Le retour des pluies fait le bonheur des agriculteurs

S’agissant des engrais, il est prévu un approvisionnement du marché à hauteur de 490.000 tonnes d’engrais de fonds, en assurant la stabilité des prix des engrais phosphatés et la rationalisation de leur utilisation sur la base des cartes de fertilité des terres agricoles établies sur 7,8 millions d’ hectares (Ha).

En matière d’irrigation, le ministère compte poursuivre le Programme national d’économie d’eau d’irrigation (PNEEI) à travers l’équipement de 45.000 Ha d’exploitations agricoles en système d’irrigation localisée et l’achèvement de la modernisation des réseaux d’irrigation collectifs sur une superficie de 107.000 Ha et sa poursuite sur une superficie de 48.000 Ha.

Par ailleurs, l’assurance agricole multirisque climatique sera étendue pour les céréales, les légumineuses et les cultures oléagineuses sur une superficie de 1,2 millions d’Ha contre 1 million d’Ha lors de la campagne précédente, alors que le programme d’assurance multirisques pour les arbres fruitiers sera poursuivi pour assurer près de 50.000 Ha.

Il est également prévu de poursuivre l’encouragement de l’investissement dans le secteur agricole à travers l’octroi des incitations dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA). Le montant de subventions prévisionnel pour 2022 est de près de 4,49 milliards de dirhams (MMDH) pour un investissement global de 9,2 MMDH.

Concernant le financement, le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) a pris les dispositions financières et réglementaires nécessaires, à l’image des campagnes précédentes, pour répondre aux besoins de financement de la campagne agricole. Une enveloppe financière de 8 MMDH est ainsi dédiée au financement de l’actuelle campagne contre 4 MMDH lors des campagnes précédentes, avec le lancement de nouveaux produits « Tasbiq FDA » et « Tasbiq Tasdir ».

De son côté, le département a assuré la mobilisation de l’ensemble de ses services pour assurer un suivi continu de l’évolution de cette campagne agricole en coordination avec l’ensemble des parties concernées. Un accompagnement des agriculteurs est également assuré à travers les actions de proximité du conseil agricole.

Toutes les conditions semblent ainsi réunies pour assurer une campagne agricole réussie comme la précédente, en attendant que les précipitations bienfaitrices se poursuivent au même rythme que l’année dernière.