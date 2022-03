A l’occasion de la journée internationale des droits de la femme, l’Association des femmes chefs d’entreprises au Maroc (AFEM organise le 8 mars une table ronde sous le thème « Se tourner vers l’avenir ».

La rencontre, qui aura lieu à l’hôtel Hyat Regency de Casablanca, veut inviter les femmes chefs d’entreprises au Maroc à tourner la page du covid qui a néanmoins permis un temps de réflexion sur de nouveaux modes de management et de consommation,.

L’AFEM veut désormais « donner la chance aux femmes chefs d’entreprises de s’engager dans l’entreprenariat durable, favoriser leur expansion, encourager l’innovation, avoir accès au digital et aux marchés de l’export ». Telles sont les voies de croissance que propose d’aborder l’AFEM durant la table ronde.

« La journée du 8 mars sera ponctuée de moments forts, tels que les rencontres AFEM avec les partenaires institutionnels et corporates engagés dans le développement de l’entreprenariat féminin. Plus de 200 participants(es) sont attendues pour débattre lors de ces rencontres, Workshops, sessions de Networking et Business Forum », précise un communiqué de l’association.

« Les débats porteront sur la croissance par l’investissement, le financement, le leadership et le management, l’export, l’accès à de nouveaux marchés, la Greentech », indique la même source, qui ajoute qu’ « un espace Networking sera organisé en sessions avec les réseaux d’affaires dont l’AMCHAM et la CFCIM ».

Des signatures de conventions de partenariats sont également à l’ordre du jour de ce 8 mars, précise encore l’AFEM.