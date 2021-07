La société Teleperformance, leader mondial dans la gestion de la relation client multicanal, a reçu la certification Best Place To Work. Un label qui vient récompenser l’engagement humain de la société auprès de son personnel.

Teleperformance est le leader mondial de la gestion de la relation client multicanal. Présent dans 76 pays, le groupe compte plus de 250 000 collaborateurs dans le monde. Teleperformance Maroc est installé à TEMARA depuis 2010, et a reçu la certification Best Place to Work pour la 4ème année consécutive ou l’entreprise s’est distingué par son engagement dans le développement des talents, à travers ses formations et sa gestion de la mobilité. Malgré le contexte de la Covid 19, Teleperformance Maroc a continué toutefois d’investir dans son capital humain, ce qui a contribué à instaurer un environnement de travail favorable et à renforcer l’implication de ses équipes.

Dans ce sens, nous sommes partis à la rencontre de Corinne Schamber, Directrice Générale au Maroc qui nous parlé de la certification Best Place To Work et quelques initiatives mise en place par l’entreprise pour favoriser l’engagement des salariés.

H24Infos – Vous êtes certifiés « Meilleur Employeur au Maroc » pour l’année 2021 après une année marquée par la pandémie du Covid 19. Qu’est-ce que cela représente pour votre entreprise ?

L’obtention de cette certification pour la 4° année consécutive représente une très grande reconnaissance de tous les collaborateurs et conforte tous les engagements que TP Maroc a entrepris durant la crise sanitaire.

Comment votre entreprise a pu préserver l’expérience collaborateur pendant la crise du COVID-19 ?

TP Maroc a fait face aux différents aléas de la pandémie en préservant tous les emplois, en adoptant les solutions adéquates pour ses collaborateurs, en restant à leur écoute de manière continue .

L’ADN de notre TP Familly a permis de préserver cette expérience en renforçant les valeurs de que nous prônant.

Quelles sont vos priorités sur le plan RH pour l’année 2021 ?

TP Maroc maintient son expansion et s’ouvre vers de nouveaux marchés ce qui permettra de profiter pleinement de la diversité du bassin de l’emploi.

Le programme Best Places To Work évalue et identifie les entreprises qui font de leur capital humain un avantage concurrentiel. Il distingue ainsi les meilleurs employeurs dans diffèrent pays dans le monde. Pour obtenir la certification, Teleperformance Maroc a été évaluée selon huit indicateurs :

