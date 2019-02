La société Mario Camacho Inc acquiert 10% de Cartier Saada

Mario Camacho Inc, un des leaders de la distribution des olives de tables aux USA et spécialisé dans les ventes en Restauration hors foyers (RHF) et en grande distribution, a annoncé lundi une prise de participation stratégique de 10% dans Cartier Saada SA.

La Société Cartier Saada, acteur majeur de la production des olives de table au Maroc, et Mario Camacho Inc, filiale du groupe Angel Camacho Alimentacion, un des leaders mondiaux de la production et de la commercialisation des olives de table, vont conclure un accord commercial afin de tirer le meilleur parti de la complémentarité de leurs principaux points forts, a fait savoir un communiqué conjoint des deux sociétés publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Ledit accord permettra notamment de bénéficier du potentiel important de la capacité de fabrication et de valorisation des olives de table répondant à une demande croissante sur le marché américain pour Cartier Saada, selon la même source. Un élargissement de l'offre par origine et un accès à de nouvelles possibilités de sourcing au niveau mondial sont les principales retombées de cet investissement pour Mario Camacho Inc.

De son côté, Cartier Saada bénéficiera d'un investissement profitable pour passer un nouveau palier de volume et de chiffres d’affaires, d'un accès au premier marché d’importation d’olives de table au monde et d'un partage de savoir-faire et d’expérience avec les équipes du groupe Angel Camacho Alimentacion.

Lire aussi: Cartier Saada augmente son résultat net de 126%

"Cet investissement stratégique va permettre à nos entreprises respectives de partager leurs objectifs stratégiques, et à Cartier Saada d’accélérer la mise en œuvre de ses ambitions de croissance aux USA et à l’international. Cette prise de participation est une marque forte de confiance vis-à-vis des dirigeants et des équipes de Cartier Saada et envers leur capacité à devenir un des acteurs majeurs de la production des olives de table", a déclaré le président de Mario Camacho, Shawn Kaddoura.

"Cette prise de participation et ce partenariat basé sur une vision partagée de l’avenir du marché international des olives de table vont permettre à nos équipes de tirer le meilleur parti des évolutions qui redéfinissent le monde des olives de table et d’accélérer la transformation industrielle et digitale de Cartier Saada, afin d’accroître sa position parmi les exportateurs d’olives", selon le président du Conseil d’Administration de Cartier Saada, Pierre Cartier. Angel Camacho Alimentacion, acteur innovant et productif dans l’ensemble des segments spécialisés dans la grande distribution et la RHF, emploie près de 400 personnes et a réalisé en 2017 un volume d'affaires brut de plus de 220 millions d’euros.