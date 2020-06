La reprise de l’activité touristique au cœur d’une réunion gouvernementale

Le gouvernement est soucieux d’assurer une reprise en toute sécurité des activités touristiques, dans le contexte des répercussions de la pandémie de Covid-19 sur le secteur, a affirmé, vendredi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Intervenant lors d’une réunion de travail, tenue en présence de la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, des directeurs généraux des établissements publics relevant du ministère, et de représentants de la Confédération nationale du tourisme et de plusieurs instances professionnelles du tourisme, El Otmani a souligné la nécessité de la reprise des activités du secteur touristique après la levée du confinement sanitaire, dicté par la pandémie, « à condition que cette opération se déroule en sécurité », avec le concours de tous les acteurs concernés, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le gouvernement est conscient de la difficulté de l’étape que traverse le tourisme national, à l’instar de la situation qui prévaut dans le monde, a souligné El Otmani lors de cette rencontre consacrée à l’examen de l’état des lieux du tourisme dans le contexte des répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus, et à la discussion des solutions efficaces pour surmonter ces répercussions, à la lumière des points de vue et des propositions des professionnels.

Le chef du gouvernement a évoqué, à cet égard, les défis inhérents à la nécessité de réussir la sortie du confinement et du retour à la normale de l’activité touristique à travers des étapes pratiques et bien calculées tenant compte de la situation épidémiologique dans le pays.

Lire aussi: En crise, le tourisme marocain espère séduire ses nationaux

Il a estimé que le succès de la gestion de l’étape prochaine, selon un plan bien ficelé élaboré en concertation élargie avec les experts et les parties prenantes, constitue certainement un « appui solide » pour le tourisme national, et permettra de réussir la sortie du confinement d’une manière appropriée, garantissant ainsi de rouvrir en sécurité le tourisme intérieur et international.

A cet égard, El Otmani a réitéré sa volonté d’écoute et de concertation continues avec les acteurs du secteur, « car nous sommes conscients de la place du tourisme dans l’économie nationale, en tant que contributeur de taille au développement de celle-ci, représentant environ 7% du produit intérieur brut, avec plus d’un demi-million d’employés », outre le fait qu’il reflète l’hospitalité marocaine et le rayonnement international du Royaume.

Dans ce cadre, il a assuré que « toute opération touristique sûre constitue un gain à plusieurs niveaux pour le Maroc », soulignant la nécessité de coordonner les efforts afin de surmonter les difficultés que connait le secteur, maintenir sa grande qualité, tout en préservant la santé des citoyens et des touristes dans le respect des règles sanitaires et en concertation avec les autorités publiques compétentes et les professionnels.

Les difficultés que connaissent les professionnels du tourisme national sont partagés par l’ensemble des pays, a-t-il dit, ajoutant que tout le monde a été impacté par les répercussions de la crise du coronavirus, « mais on doit faire à cette situation de manière collective et avec sagesse et clairvoyance, comme on l’a fait dès le début grâce aux Orientations royales et qui ont permis au pays d’éviter le pire ».

Lire aussi: Tourisme: alors que la Tunisie ouvre ses frontières le 27 juin, le Maroc toujours dans l’expectative

Après les succès enregistrés lors des premières phases de la gestion des répercussions de la crise, « nous œuvrons dans la mesure du possible pour éviter tout retour en arrière », a poursuivi El Otmani, rappelant que le Maroc a la capacité de maîtriser la situation épidémiologique comme il l’a fait jusqu’à présent.

« On n’acceptera nullement la prise de mesures aléatoires qui vont nous conduire vers un retour en arrière », a-t-il insisté.

Il a en outre appelé la ministre de tutelle a persévéré dans la démarche consultative et à poursuivre les rencontres visant à approfondir l’examen des propositions des professionnels et à les prendre en considération, selon une approche participative qui sera bénéfique pour le secteur dans son ensemble.

Pour leur part, les opérateurs et professionnels du secteur ont salué l’initiative du chef du gouvernement d’élargir le débat au sujet de l’avenir du tourisme après le déconfinement, exprimant leur satisfaction quant à cette approche de concertation, d’écoute et d’examen de leurs propositions.

Cette rencontre consultative a été marquée par des interventions importantes du président de la Confédération nationale du tourisme, des présidents des instances professionnelles représentant les secteurs de l’hôtellerie, des agences de voyage, de location de voitures, restaurants, transport touristique, guides touristiques, traiteurs et l’événementiel et d’autres. Ces interventions ont salué les réalisations du Maroc en matière de gestion de la crise, exprimant la disposition des organisations professionnelles à collaborer avec les établissements de tutelle pour promouvoir le secteur touristique.

Lire aussi: Tourisme: « Nous risquons de perdre des parts de marché pour 2021, 2020 étant déjà compromise! »

Ils ont aussi exprimé leurs attentes et ambitions concernant notamment l’importance d’une vision claire sur la relance du tourisme et l’ensemble des activités qui lui sont liées, formulant des propositions au sujet de la reprise dans les plus brefs délais de l’activité touristique aux niveaux national et international.

Outre la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, cette rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général de ce département et des Directeurs généraux de l’Office national des aéroports, de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et de la Société marocaine d’Ingénierie touristique (SMIT).