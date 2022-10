La région de Casablanca-Settat a enregistré la part la plus importante des nouvelles créations d’entreprises personnes morales (PM), soit 34,4% en 2021, marquant un léger recul de 0,6 point par rapport à l’année antérieure, selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).

Cette région est suivie de celles de Rabat-Salé-Kenitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima qui ont enregistré des parts de 14,6% et 11,2% respectivement, ressort-t-il du rapport annuel de l’OMTPME 2020-2021. Pour sa part, la répartition des créations d’entreprises par section d’activités laisse apparaître que la section « Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles » représente une part de 29,6%, en recul de 0,2 point par rapport à 2019, poursuit l’Observatoire, qui note que celle-ci est suivie par les sections « Construction » et « Transports et entreposage », avec des parts établies à 19% et 11,2% respectivement.

Pour les « Activités de services administratifs et de soutien » et les « Activités spécialisées, scientifiques et techniques », les proportions de créations se chiffrent respectivement à 7,3% et 7%.

Pour ce qui est de la répartition des créations d’entreprises PM selon leur forme juridique, les SARL ont représenté 43,8% du total des créations en 2021, marquant une augmentation de 3,4 points sur une année glissante. En revanche, la part de la SARL à associé unique a affiché un recul de 3,2 points, soit 55,7%.

S’agissant des dissolutions des entreprises, le rapport fait observer qu’après la baisse des dissolutions des entreprises en 2020 comparativement à 2019, liée à la fermeture des tribunaux à cause de la crise pandémique, l’année 2021 a connu une hausse du nombre des entreprises en cours de dissolution de 52,2% à 8.284.

Dans cette édition 2020-2021 de son rapport annuel, l’Observatoire Marocain de la TPME livre un ensemble d’indicateurs et analyses sur les tendances démographiques, économiques et financières des entreprises pendant la pandémie de Covid-19. Cette troisième édition consacre également un chapitre à l’évolution de l’emploi dans ce contexte inédit. Elle est, par ailleurs, enrichie par des indicateurs sur les auto-entrepreneurs ainsi que par les résultats d’une étude sur l’entrepreneuriat féminin.