Dans la continuité des Hautes Directives Royales visant à accompagner les initiatives entrepreneuriales, la Fondation Création d’Entreprises du groupe BCP (FCE) et la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Casablanca-Settat (CCISCS), ont procédé, vendredi 5 mars dernier, à la signature d’un accord de partenariat.

Paraphé par M. Yassir ADIL, Président de la CCISCS, ainsi que MM. Hassan DEBBAGH et Younès OUJENHA, respectivement Président du Conseil d’Administration et Secrétaire Général de la FCE, cet accord définit le cadre de coopération entre les deux institutions, à travers deux axes principaux : l’accompagnement des porteurs de projets, des autoentrepreneurs ainsi que des TPE en création et celles nouvellement créées sur les volets de l’information, de la formation entrepreneuriale et managériale, du conseil et de l’assistance ; l’encouragement de la culture entrepreneuriale, à travers l’échange de données sur l’environnement de l’entreprenariat et l’organisation de manifestations et d’actions promotionnelles dans la région Casablanca-Settat.

Dans son allocution d’ouverture, M. Yassir ADIL a mis en avant l’importance de cette convention qui a pour objectif d’accompagner les jeunes porteurs d’idées de projets, les auto-entrepreneurs et les TPE dans leur développement, leur mise à niveau et leur modernisation, ainsi que de promouvoir l’émergence d’un tissu économique dynamique et performant. Il a ainsi rappelé que ces acteurs, amplement touchés par la crise sanitaire, contribuaient fortement à la création de valeur au niveau national.

Pour sa part, M. Hassan Debbagh a affirmé que cette alliance de compétences se traduirait par un plan d’actions conjointes, qui sera opérationnalisé dans le cadre des missions de sensibilisation et d’accompagnement de la CCISCS et de la FCE.

Ce nouveau partenariat vient concrétiser la forte volonté de la Fondation Création d’Entreprises de la Banque Populaire et de la CCICS, d’œuvrer, ensemble, en faveur du développement du tissu économique et de la diffusion de la culture entrepreneuriale.