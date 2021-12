La fermeture des frontières de Sebta et Melilla a augmenté les recettes douanières marocaines de manière significative.

La fermeture des points de passage de Sebta et Melillia, et les mesures prises au niveau de Guerguerat, ont donné un coup dur à la contrebande. Ces mesures ont même généré une augmentation des recettes douanières de 4 milliards de dirhams, révèle Nabyl Lahdar. Le directeur général de l’Administration des douanes annonce des recettes douanières record en 2021, dépassant le niveau de 2019.

«Presque 4 milliards de dirhams (MMDH) de recettes supplémentaires proviennent de l’encerclement de la contrebande », a déclaré Nabyl Lakhdar, directeur général de l’Administration des douanes et des impôts indirects (ADII), lors de la réunion du Conseil national de l’entreprise (CNE) organisée jeudi dernier en présence de Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’Économie et des finances, et de plusieurs directeurs des finances.

Lire aussi. Sebta et Melilla: 720.000 euros pour l’entretien des clôtures frontalières

Les recettes douanières de 2021, dit-il, devront augmenter « de manière spectaculaire ». « La lutte contre le secteur informel, surtout la contrebande, était l’une des revendications exprimées par les acteurs économiques », dit-il lors de sa présentation d’une étude interne de la douane.

Les recettes douanières, selon les données de la Trésorerie Générale du Royaume (TGR), ont d’ailleurs augmenté fin novembre dernier de 24,1% pour atteindre 63,29 milliards de dirhams.