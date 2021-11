La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) organise une mission économique à Tel-Aviv, du 12 au 15 décembre prochain et ce, en marge de l’ouverture de la nouvelle route aérienne reliant Casablanca à Tel-Aviv.

La délégation marocaine, qui sera conduite par le président de la CGEM, Chakib Alj, est composée de plus de 70 opérateurs économiques représentant les différents secteurs d’intérêt commun identifiés, tels que le tourisme, l’industrie, l’agriculture, la technologie et l’innovation, l’éducation, la santé, la finance et les assurances, les énergies renouvelables, la grande distribution ou encore le textile, indique un communiqué de la Confédération.

L’objectif est d’explorer les pistes de renforcement des liens économiques et commerciaux et de créer de fortes synergies entre les communautés des affaires marocaine et israélienne, fait savoir la même source. « Au vu des similitudes et des complémentarités que présentent les économies marocaine et israélienne, d’innombrables opportunités s’offrent à nos opérateurs économiques respectifs et ce, dans différents secteurs et sur de nouveaux marchés. Cette mission vise à construire, avec nos homologues israéliens, des partenariats d’affaires gagnant-gagnant porteurs de croissance pour nos entreprises nationales », a indiqué M. Alj, cité par le communiqué.

Le programme de la mission inclut un forum économique Israël-Maroc, organisé le 13 décembre en partenariat avec la Israeli Employers and Business Organization (IEBO) en présence d’entreprises israéliennes, des rencontres BtoB, ainsi que des visites de sites industriels et agricoles.