La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a remis, jeudi 9 décembre 2021 à Casablanca, les trophées du « Label RSE » (Responsabilité sociétale de l’entreprise) aux entreprises bénéficiaires opérant dans différents domaines d’activités, en reconnaissance de leur engagement en la matière.

Cette distinction de la CGEM, par laquelle le Patronat reconnaît l’engagement des entreprises en matière de responsabilité sociétale et son intégration dans leur stratégie et leurs opérations quotidiennes, a été attribuée pour la première fois au Holding Al Omrane, CAT Assurance & Réassurance, Label’vie, Société de Gestion de la Loterie Nationale, SOMIFER, SOREC et Vivo Energy Maroc.

Pour le renouvellement, il s’agit de la Bourse de Casablanca, EMS Chronopost Maroc, CTT, CMG, ERAMEDIC, HPS, Les Eaux Minérales d’Oulmès, Maroclear, Phone Académy, Phone Assistance, Phone Outsourcing, Phone Serviplus, Safran EPM, Salam Gaz, Samine, La Société d’Aménagement de Zénata, Tanger Med Port Authority, Taqa Morocco, Techsub et Tragem.

Cet événement se veut, comme le dit le président de la CGEM, Chakib Alj, confirmer l’engagement permanent de la Confédération en faveur de la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises et sa détermination à en faire un véritable levier de croissance.

« C’est une grande satisfaction de voir autant d’entreprises mobilisées et inscrites dans cette démarche », a-t-il dit, félicitant ces entreprises aussi bien pour leur stratégie managériale axée sur l’éthique et la bonne gouvernance, que pour leur gestion responsable portée par l’ouverture sur leur environnement socio-économique et tenant compte des attentes de leurs parties prenantes.

Après avoir rappelé que la CGEM a fait en 2006 le choix de se doter d’une Charte de responsabilité sociétale ainsi que d’un Label dédié, M. Alj a affirmé que celle-ci a été pionnière à l’échelle africaine et arabe et a été l’une des premières organisations patronales au niveau mondial à formaliser un code de responsabilité sociétale aussi précis, complet et de portée internationale.