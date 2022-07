La capitale sud-coréenne, Séoul, abritera à partir de lundi un Roadshow visant la présentation et la promotion de la brand « Morocco Now », la nouvelle force de frappe d’investissement et d’export du Maroc à l’international.

L’arrivée de la « Morocco Now » en Corée du Sud, quatrième puissance économique du continent asiatique, intervient à un moment à forte charge historique, Rabat et Séoul, marquant cette année le 60è anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques. L’événement sera l’occasion, selon les organisateurs, de donner une nouvelle impulsion aux aspirations des deux pays amis de renforcer leur coopération afin de la hisser à un niveau d’un partenariat privilégié sur les plans économique, d’investissement et du commerce.

Le Roadshow de Séoul sera ainsi l’opportunité idoine de faciliter et promouvoir le contact étroit entre les institutions marocaines en charge des investissements et de la coopération commerciale et les partenaires sud-coréens. La pertinence du choix de Séoul pour présenter la Brand « Morocco Now », avec le concours efficace de l’ambassade du Maroc en Corée du Sud, n’est pas à démontrer, la Corée du Sud étant l’une des puissances économiques qui ne cesse de s’affirmer sur le marché international. Les avantages sont partagés. Le Maroc, fort de ses avancées et ses atouts indéniables, s’impose, aux yeux des investisseurs et des compagnies du Pays du Matin Calme, comme une plateforme d’entrée par excellence dans un continent africain vers lequel les yeux des investisseurs internationaux se tournent.

Le Roadshow de Séoul a été conçu de sorte à donner aux différents participants l’occasion de tirer le maximum de profit de cet événement prometteur. Une série de rencontres B2B, des rencontres d’affaires et des symposiums seront organisés lors du Roadshow, avec l’objectif principal de présenter le climat des affaires dans le Royaume et les nombreux avantages que le pays offre aux investisseurs étrangers en quête d’opportunités dans un monde qui s’apprête à renouer avec l’ouverture complète après la redoutable pandémie du Covid-19.

Le Roadshow sera, en outre, l’occasion pour les investisseurs sud-coréens de constater les avantages que présente le Maroc, un pays qui a réussi à s’imposer, sous l’impulsion du roi Mohammed VI, comme une plateforme industrielle et d’exportation de premier plan, illustrée notamment par le cluster automobile – plus forte croissance au Monde – et soutenue par des infrastructures de premier plan dont le port de Tanger Med, première connexion maritime en Afrique et classé dans le top 30 au niveau mondial. L’événement sera aussi un cadre propice pour procéder à des échanges et renforcer le dialogue sur les opportunités de consolider davantage la coopération entre les partenaires marocains et sud-coréens dans les nombreux secteurs qui s’offrent à un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays.

De l’industrie automobile, à l’industrie aéronautique, en passant par le textile, l’industrie pharmaceutique, l’outsourcing et l’agroalimentaire ou encore le tourisme et l’électronique, les opportunités sont vastes. Outre ses atouts, le réseau de partenariats développé par le Maroc durant les deux dernières décennies avec des accords de libre-échange avec 56 pays place le Maroc en pole position pour renforcer ses liens avec les partenaires sud-coréens.

Lancée en 2020, « Morocco Now » reflète le dynamisme et la compétitivité économique du Royaume. Elle met en avant les atouts distinctifs du Royaume. Elle repose sur des fondements solides dont la détermination de renforcer l’attrait de la destination Maroc auprès des investisseurs étrangers et une capacité d’adaptation rapide inscrite dans l’ADN du Maroc illustrée dans la gestion de la crise Covid-19 à travers la réaffectation rapide des outils industriels vers les équipements de santé. Initiée par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), « Morocco Now » vise à faire rayonner le Maroc comme plateforme industrielle et exportatrice de premier rang afin d’accélérer les investissements étrangers.

“Morocco Now” entend aussi renforcer le positionnement du Maroc sur l’échiquier du commerce et de l’investissement international pour saisir les opportunités d’un monde en mutation où de nouvelles exigences pour les acteurs économiques, telle que l’urgence environnementale, la pression des consommateurs et les nouvelles réglementations, rendent indispensable l’adoption de productions décarbonées.