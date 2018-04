La BP prête son «cheval» à ses filiales en Afrique subsaharienne 

La Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé le déploiement de son identité visuelle au sein de sa holding africaine Atlantic Business International (ABI). Le cheval devient ainsi le symbole unique de la maison mère et ses différentes filiales en Afrique subsaharienne.

L’adoption de l’identité visuelle de la maison mère (group BCP) par ses filiales subsahariennes, a été annoncée ce 24 avril à Abidjan lors d’une cérémonie célébrant les 40ans de la Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI), la filiale locomotive d’ABI.

En marge de cette cérémonie, Kamal MOKDAD, Directeur Général en charge de l’International à la BCP, a déclaré : « C’est l’aboutissement naturel d’un processus stratégique, qui a pour but d’accompagner la transformation en profondeur que connaissent nos filiales subsahariennes, et de garantir une visibilité cohérente et une communication homogène à l’échelle de notre Groupe » indique un communiqué .

L’évènement a été également marqué par un concert privé de Youssou NDOUR, l’un des plus prestigieux ambassadeurs de la musique africaine, devant plus de 1.600 invités.