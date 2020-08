La bourse de Casablanca démarre la semaine dans le rouge

La Bourse de Casablanca évoluait en baisse, lundi dans les premiers échanges, ses deux principaux indices, Masi et Madex, cédant 0,15% chacun.

Quelques minutes après l’ouverture, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, reculait à 10.241,58 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, baissait à 8.325,08 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 gagnait 0,08% à 9.109,72 alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid grappillait 0,02% à 8.790,67 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » cédait, quant à lui, 0,38% à 779,08 points.

Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com reculait de 3,85%, plus fort repli du Masi en ce début de séance, tandis que Atlanta, Snep, et Managem perdaient respectivement 2,78%, 2,23% et 0,1%.

A la hausse, SMI (+3,93%), Med Paper (+3,92%), Lydec (+1,31%) et Minière Touissit (+0,72%) évoluaient en territoire positif.

Vendredi, la Bourse de Casablanca avait fini en hausse, ses deux principaux indices Masi et Madex prenant respectivement 0,27% et 0,29%.