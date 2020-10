La bourse de Casablanca démarre en repli ce mercredi

La Bourse de Casablanca évoluait en petite baisse, mercredi, dans les premiers échanges, ses deux principaux indices, Masi et Madex, perdant 0,08% chacun.

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, reculait à 10.440,78 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, se chiffrait à 8.491,33 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 baissait de 0,20% à 9.408,21 points, alors que le FTSE CSE Morocco All-Liquid s’affichait à 9.015,60 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » cédait, quant à lui, 0,21% à 801,67 points.

Aux valeurs individuelles, Réalisations Mécaniques abandonnait 1,98%, suivie de Ciments du Maroc et de Jet Contractors qui lâchaient respectivement 1,81% et 1,08%.

A l’opposé, Colorado progressait de 3,97%, plus forte hausse du Masi en ce début de séance, devant Delattre Levivier Maroc et Managem qui gagnaient respectivement 3,96% et 3,39%.

Mardi, la Bourse de Casablanca avait fini proche de l’équilibre, le Masi et Madex prenant respectivement 0,04% et 0,05%.