La BMCI, filiale du Groupe BNP Paribas, vient d’être désignée, par le cabinet international Trusted Advisors, pour la qualité et clarté de sa stratégie digitale et pour l’expérience client proposée à travers l’application mobile BMCI Connect.

La BMCI a reçu les prix de la meilleure stratégie digitale et la meilleure expérience client pour son application BMCI Connect. Ces récompenses ont été attribuées à la BMCI, à l’issu d’une étude, réalisée par le cabinet Trusted Advisors, sur la transformation digitale des banques d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient (MENA) selon une une approche analytique, ayant concerné plusieurs banques de la région.

Cette étude a donc permis de désigner la BMCI grâce aux solutions concrètes résultantes de son programme de Transformation Digitale. Cette double distinction vient encourager la position de la BMCI, en tant que banque en pleine transformation et mutation digitale, qui veille à la digitalisation de ses processus mais aussi à l’amélioration de l’expérience client.

En effet, dans le cadre de sa transformation, la BMCI a placé le client au cœur de sa stratégie digitale afin d’être en mesure de répondre très concrètement à ses besoins, ses attentes et en intensifiant ainsi l’autonomie nécessaire dont il a besoin dans son quotidien.

Proposer des parcours digitaux simplifiés, plus intuitifs et renforcer ainsi leur autonomie n’a jamais été aussi important pour nos clients. Faciliter la banque au quotidien et simplifier la relation bancaire restent des objectifs majeurs de cette transformation et offrir la possibilité aux clients de gérer leurs opérations de Banque au quotidien en toute autonomie est essentiel.

Dans cette optique, la BMCI a lancé son nouveau service de Banque en ligne « BMCI Connect » disponible sur iOS, Android et en version web. Entièrement repensé de manière interactive avec nos clients et enrichi de nouvelles fonctionnalités.

Ce nouveau service s’inscrit dans une volonté forte de la BMCI de digitaliser ses parcours et d’offrir la meilleure expérience client. Le lancement de ce nouveau service fait partie intégrant de la stratégie digitale de la BMCI et s’inscrit dans une volonté forte de proposer continuellement des solutions innovantes en marge d’une transformation voulue globale.

L’objectif est d’être au plus près des clients et prospects en interagissant avec eux plus efficacement et de réinventer les parcours client en améliorant la qualité de service.