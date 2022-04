Les dernières pluies et chutes de neige qui se sont abattues sur la province montagneuse de Khénifra ont eu un impact positif sur la superficie emblavée en céréales.

Malgré les précipitations qui ont fait défaut durant le début de la saison agricole dans la province de Khénifra, les dernières qui se sont abattues ont eu un impact positif sur l’étalage et l’accroissement des céréales et sur l’amélioration de l’état végétal des parcours des montagne et des plaines.

Ainsi, le cumul des précipitations enregistrées au niveau de la province est de 174,9 mm contre 450 mm durant la campagne écoulée soit un déficit de 40%, mais néanmoins les précipitations enregistrées durant le mois de février auront inévitablement un impact très positif sur la croissance des cultures déjà installées ( plantations, grandes cultures et maraîchères) et surtout et l’alimentation de la nappe phréatique.

Eu égard au cycle des céréales qui est long dans la province montagneuse de Khénifra, cette pluviométrie abondante a également eu un impact positif sur les trois principales céréales à paille: blé tendre, blé dur, orge.

La superficie emblavée en céréales a atteint 60 mille hectares pour le blé tendre, 31 mille pour le blé dur et 28 mille pour l’orge.

Les dernières chutes de neige sont aussi bénéfiques pour la végétation, les pâturages, la nappe phréatique et les retenues des barrages. Elles sont une aubaine pour les éleveurs de la province.

Impact positif

En effet, cette activité occupe une place prépondérante dans les activités agricoles de Khénifra qui compte plus de 1,3 million de têtes de bétail, dont plus de 196.000 de caprins, 1,05 million d’ovins et plus de 42.000 bovins.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, le directeur provincial de l’Agriculture à Khénifra, Mohamed Kamili a mis en avant l’impact positif des dernières précipitations sur la campagne agricole en cours, relevant que le cumul des précipitations enregistrées au niveau de la province est de 174,9 mm contre 450 mm durant la campagne écoulée soit un déficit de 40%.

Et d’ajouter que ces dernières pluies et chutes de neige vont encourager les agriculteurs à installer les principales cultures de printemps, indiquant que les dernières précipitations du mois de février auront inévitablement un impact très positif sur la croissance des cultures déjà installées ( plantations, grandes cultures et maraîchères) et surtout et l’alimentation de la nappe phréatique.

La province de Khénifra s’étend sur une superficie de près de 12.320 kilomètres carrés dont environ 214.000 hectares de terres arables. Le périmètre irrigué est composé de 120.000 hectares, alors que les terres Bour couvrent 19.600 hectares.