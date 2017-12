Jalil Bensouda, nouveau DG de McKinsey Maroc

Jalil Bensouda vient d’être nommé directeur général de la filiale marocaine du cabinet de conseil américain, McKinsey & Company. Bensouda succède ainsi à Adam Kendall. Cette nomination rentre dans le cadre d’une restructuration au sein du bureau de Casablanca.

Jalil Bensouda dispose d’une expérience professionnelle de 20 ans, dont 8 au sein du McKinsey & Company. Avant sa nomination au poste de DG, Bensouda avait pour mission la direction des activités du secteur privé au sein du bureau de Casablanca.

Par ailleurs, Yassine Sekkat et Mehdi Damou ont été nommés en tant que nouveaux directeurs associés de la compagnie. Sekkat est un expert dans la transformation digitale et dispose d’une expérience de 9 ans au sein de la société, alors que Damou dispose d’une expérience de 8 ans et se spécialise dans le redressement et la restructuration d’entreprises.

De plus, dans le cadre du renforcement de ses équipes, McKinsey & Company a procédé au transfert de François Jurd de Girancourt, directeur associé, qui dispose d’une expérience de 5 ans dans l’activité bancaire et financière.