Israël a annoncé, ce mercredi 2 mars, le lancement prochain d’un projet pour former des étudiants arabes, dont des Marocains, en high-tech et de les embaucher.

L’annonce a été faite, ce mercredi 2 mars, sur le compte officiel de l’Etat d’Israël sur Twitter, citant le ministère des Affaires étrangères.

Selon cette annonce, Israël va lancer un projet destiné aux étudiants de plusieurs pays arabes: le Maroc, les Emirats, l’Egypte, le Bahreïn et la Jordanie. Les étudiants retenus pour ce programme, ajoute la même source, suivront des stages en Israël avant d’être embauchés par des compagnies israéliennes ou de grandes sociétés basés sur le sol de l’Etat hébreu. La même source précise enfin qu’il sera opté pour le télétravail.

Le compte Twitter officiel en arabe ne fournit pas d’autres détails.

اطلقت الخارجية🇮🇱 مشروعا لتطوير قدرات الهايتك لدى الطلاب العرب من دول #السلام: مصر الاردن المغرب الامارات والبحرين حيث سيخضع المشاركون لدورات في إسرائيل فيما يتم تشغيلهم في شركات التقنية العالية في اسرائيل او شركات عملاقة لها تمثيل في إسرائيل وسيكون العمل عن بعد. pic.twitter.com/a8JqzErLQj — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 2, 2022

Depuis la reprise des relations entre Rabat et Tel-Aviv, en décembre 2020, les deux parties ont signé une série d’accords encadrant leur coopération bilatérale. Ainsi, en août 2021, le Maroc et Israël ont conclu trois accords dont l’un porte sur les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports.

Photos. Le Maroc et Israël signent un accord sécuritaire sans précédent

« Convaincues qu’une coopération bilatérale efficiente dans les domaines de la culture, de la jeunesse et des sports contribuera au renforcement de leurs relations et au développement de liens mutuellement bénéfiques, les deux parties ont conclu cet accord qui instaure un cadre à travers lequel elles appuient et encouragent le développement de la coopération bilatérale en la matière », rapportait l’agence MAP à l’époque.