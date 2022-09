La ministre israélienne de l’Economie, Orna Barbivai, a annoncé officiellement l’ouverture d’un bureau commercial l’année prochaine au Maroc, soulignant dans ce sens «l’énorme potentiel de coopération économique».

«La connexion avec le Maroc semble la chose la plus naturelle au monde. Il y a une volonté mutuelle de promouvoir des processus économiques efficaces (…) Le Maroc n’est qu’un début, et le potentiel est énorme. C’est un intérêt diplomatique substantiel, et nous avons donc décidé d’ouvrir un bureau d’attaché économique au Maroc en 2023 pour promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays», a annoncé la ministre israélienne de l’Economie, Orna Barbivai.

L’annonce a été faite durant une conférence de presse à laquelle a pris part le chef du bureau de liaison marocain à Tel Aviv, Abderrahim Beyyoud. Ce dernier a mis en avant durant cet évènement le fort potentiel du Maroc.

«La position stratégique du Maroc entre l’Europe et l’Afrique, en tant que modèle démocratique et économique libre, avec un marché intérieur dynamique, en fait l’un des pays leaders de l’économie africaine. Le PIB et la maîtrise de l’inflation sont quelques-uns des facteurs qui font du Maroc une destination privilégiée pour faire des affaires dans des conditions idéales», a-t-il souligné.

«Le Maroc a un avantage concurrentiel clair, ce qui en fait un excellent endroit pour la croissance des entreprises israéliennes. Nous nous sommes engagés à renforcer et à améliorer nos relations commerciales avec Israël, et nous avons l’intention de vous permettre un accès pratique au secteur privé au Maroc», a indiqué par ailleurs Abderrahim Beyyoud, cité par le média Globes.

Une conférence à la Bourse de Tel Aviv autour du «Partenariat commercial entre le Maroc et Israël» a rassemblé plusieurs acteurs influents le lundi 5 septembre. Organisée par le cabinet juridique international FIRON-UGGC, en partenariat avec la chambre de commerce israélienne, la rencontre a connu la participation de représentants de la Manufacturers Association of Israël, d’Israël Export Institute, de Casablanca Finance City, du cabinet PwC ainsi que de Bank of Africa.

Ces efforts surviennent en pleine polémique autour de le représentation israélienne au Maroc. En effet, une enquête interne a été ouverte par le ministère israélien des Affaires étrangères suite à des plaintes pour «harcèlement sexuel, exploitation de femmes locales, non-signalement de cadeaux ainsi que de graves conflits au sein du bureau de liaison, impliquant David Govrin».

Israël a décidé d’ailleurs de rappeler son chef du bureau de liaison à Rabat, David Govrin, suite à des suspicions de harcèlement sexuel, ainsi que des irrégularités financières et administratives.