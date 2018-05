Internet: quelles solutions face aux cyber-attaques ?

Etats, institutions publiques, entreprises… personne n’est à l’abri des cyber-attaques aujourd’hui. Et pour y faire face, l’Etat a bien mis en place des mesures, mais en face, l’imagination ne manque pas pour les contrer. Pour survivre à ces attaques, les entreprises n’ont d’autre choix que de se munir d’un maximum de protections.

Les cyber-attaques n’épargnent désormais aucun organisme ni aucune institution du moment qu’elles sont raccordées au réseau Internet. Et cette menace a un coût exorbitant : l ‘économie mondiale a déboursé cette année quelque 445 milliards de dollars pour y faire face. A tel point que le World Economic Forum place celles-ci désormais au troisième rang des risques mondiaux !

Et le Maroc, pays à l’économie ouverte et au taux de connexion élevé, n’est pas épargné. En 2017, plus de 400 millions de nouvelles variantes de logiciels malveillants ont été recensées et 83.981 attaques DDoS enregistrées. Des attaques qui visent surtout à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponible.

Principale caractéristique de ces attaques : leur caractère imprévisible et la grande variété des types d’attaques, mais aussi des pratiques à risque comme le téléchargement de fichier douteux ou l’usage de clés USB et de périphériques non authentifiés.

Face à cela, un arsenal juridique a bien été mis en place à travers le plan Maroc Numeric 2013 ainsi que des campagnes de sensibilisation aux cyber-attaques et aux moyens de se protéger. Mais malgré cela, le phénomène a la peau dure. Sournoises, ces attaques se présentent sous plusieurs formes : cyber-délinquance (arnaque), cyber espionnage ou guerre économique (APT Groups) ou le cyber guerre et cyber terrorisme. Les plus répandues sont le Ransomware, un logiciel malveillant qui prend en otage des données personnelles, le Phishing, une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels pour usurper une identité ou le Défacement, un piratage d’un site Web par un hacker.

Des attaques tous azimuts

Les entreprises quand à elles sont ciblées soit par des attaques de large spectre (ransomware…) ou par « effet de bord » (Wannacry, campagnes de phishing…), et aucun équipement numérique n’est épargné : Windows, Linux, Android, IOS, MacOSX, systèmes industriels, objets connectés, Cloud, etc.

Les incidents informatiques enregistrés par les entreprises ont doublé en cinq ans, 40% des professionnels marocains déclarant avoir déjà branché sur leur ordinateur des clés USB inconnues et un email sur 131 contenant un malware.

Acteur central de la transformation digitale au Maroc, Inwi mobilise ses experts pour accompagner les entreprises nationales à se doter de stratégies et de dispositifs de défense solides, efficaces et innovants.

Une offre sur mesure

L’offre inwi Cyber Défense de inwi Business est ainsi articulée autour de trois offres phares :

1- Le SOC inwi Business, un centre de contrôle opérationnel capable de détecter les cyber-menaces, les attaques extérieures aux systèmes et les virus informatiques. Véritable tour de contrôle de la sécurité informatique pour les entreprises, le SOC inwi business est installé au cœur de Casablanca. Adapté à toutes les tailles d’entreprises, le SOC inwi Business détecte, analyse et réagit aux vulnérabilités en temps record, et ce 24h/24, 7J/7, 365 jour/an.

Une protection haut de gamme pour les entreprises, Inwi s’étant entouré de deux experts en la matière : Ineos, acteur reconnu de l’intégration des solutions complexes de Sécurité et Symantec, n°1 de la cybersécurité.

2- Le Business Protect est une offre de sécurité et de firewalls protège des cyberattaques, du cheval de Troie, des e-mails de spam ou accompagnés de virus, de la vulnérabilité de certains logiciels, des structures dépendantes d’internet, des infections par des logiciels espions (spywares), des attaques d’applications, des vols de données, des technologies vieillissantes ou non mises à jour, des Ransomware et logiciels malveillants.

Avantages: aucune installation nécessaire, la protection et une gestion centralisée assurée par la plateforme NGF (Pare-feu Nouvelle Génération) de inwi Business. Les équipements sont installés dans les sites du client et la gestion centralisée est assurée depuis le Cloud inwi Business

Deux partenaires de premier plan pour Inwi pour ce service: Ineos, acteur reconnu de l’intégration des solutions complexes de Sécurité et Paloalto Networks, spécialiste de la sécurité de nouvelle génération.

3- Le Managed Anti-DDoS est une offre de protection contre les attaques par déni de service, qui visent à rendre indisponible un service, l’accès à un serveur, etc.

Deux partenaires de premier plan pour inwi: Arbor Networks, qui sécurise les réseaux les plus exigeants et les plus complexes du monde contre les attaques DDoS et les menaces avancées et Ineos, acteur reconnu de l’intégration des solutions complexes de Sécurité.

«À travers ce panel d’offres, inwi Business répond à un double enjeu. Nous contribuons d’une part au développement d’un Cloud souverain marocain, et nous répondons également à un défi majeur posé par la directive de la DGSSI en matière de lutte contre la cybercriminalité et pour lequel inwi Business apporte, aujourd’hui, des réponses ciblées, performantes et adaptées. Cela prouve une nouvelle fois l’engagement de inwi Business aux côtés des entreprises nationales et sa détermination pour les aider à réussir leur transformation digitale», souligne Guillaume Perdriaud, Directeur inwi Business».

Une offre qui ne peut que rassurer les clients, inwi Business permet en effet aux entreprises de bénéficier d’un service et d’une assistance en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autre avantage : le pilotage de toutes les opérations de monitoring et de gestion se fait sur une plateforme unique. Enfin, grâce aux partenariats conclus avec des leaders mondiaux reconnus, l’opérateur offre un portefeuille de sécurité complet, évolutif, avec des solutions de dernière génération prêtes à l’emploi.