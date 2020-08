Internet: le Maroc parmi les pays où la data mobile est la plus accessible

Le Maroc se hisse à la 36eme place du classement établit par Cable.co opérateur britannique, spécialisé dans les services internet, qui établit une hiérarchie en fonction de l’accessibilité de la data mobile.

Selon le rapport, le coût d’un gigaoctet d’internet mobile au Maroc s’élevait à 9,8 dirhams marocains au cours de l’année 2020 (équivalent à 0,99 dollar US), un prix qui demeure néanmoins élevé par rapport aux pays qui arrivent en tête du classement qui comprend 228 pays.

L’Inde arrive en première position avec un prix de 0,09 USD par gigaoctet, suivie par Israël, où l’Internet mobile coûte 0,11 USD par gigaoctet, et le Kirghizistan La Somalie était classée septième, suivie du Sri Lanka, de la Russie et du Vietnam, où le coût des GB varie entre 0,5 et 0,57 dollar.

Au niveau de l’Afrique du Nord, le Maroc se classe deuxième après l’Algérie, où la data coût 0,65 $ par Go (15e au niveau mondial), et l’Égypte est troisième avec 1,09 $ (36 au niveau mondial), suivie de la Tunisie au coût de 1,37 $ pour chaque Go (57).

Il est à noter que le prix le plus élevé de l’Internet mobile au monde s’élevait à 52,5 dollars américains pour chaque Go, dans l’île de Sainte-Hélène, située dans l’océan Atlantique au large de l’Afrique subsaharienne, sous la souveraineté britannique.