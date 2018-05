Vidéo. Algérie: Bouteflika prépare sa candidature en faisant une nouvelle apparition

Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a fait une nouvelle apparition publique aujourd’hui en inaugurant dans la banlieue d'Alger une «zaouia», édifice religieux lié à une confrérie soufie.

C'est la deuxième sortie publique du président algérien Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, en un mois. Les apparitions de Bouteflika se sont raréfiées depuis un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2013 qui a affecté sa motricité et son élocution.

Le chef de l'Etat a inauguré mardi en fauteuil roulant la Zaouïa Belkaidia, du nom d'une confrérie soufie algérienne, à une dizaine de km du centre de la capitale algérienne, dévoilant une plaque et prenant part à une prière en compagnie des dignitaires de la confrérie. Le bâtiment inauguré comprend une école coranique pouvant accueillir 300 élèves et une bibliothèque de 1.200 m2, selon l'agence de presse d'Etat APS. Il doit aussi abriter un centre de formation professionnelle, notamment celle de futurs imams.

Depuis son élection à la présidence algérienne en 1999, M. Bouteflika a montré sa volonté de sortir les confréries de l'ombre. Marginalisées après l'indépendance de l'Algérie en 1962, elles sont considérées par les autorités comme un rempart contre la violence islamiste, après une décennie de guerre civile (1992-2002).

Cette inauguration vise à rappeler que les autorités sont «attachées aux valeurs du soufisme», a expliqué à l'AFP Said Djabelkheir, islamologue et spécialiste du soufisme. Les confréries jouent aussi un rôle politique en Algérie, souligne cet observateur, alors que depuis un mois, les appels à un 5e mandat du président Bouteflika se multiplient parmi ses partisans, à moins d'un an de la présidentielle prévue en avril 2019.

Abdelaziz Bouteflika s'est ensuite rendu sur le chantier de Djamaa El Djazair (Mosquée d'Algérie), qui sera l'une des plus grandes mosquées du monde. Son ouverture avait été initialement prévue en 2017, mais les travaux de ce chantier titanesque (salle de prière de 20.000 m², minaret haut de 265 m...) s'éternisent.