Les ambassadeurs des Vingt-Sept ont donné leur feu vert mercredi à l’ajout des Etats-Unis à la liste des pays et territoires dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent être admis dans l’UE, ont indiqué des sources européennes à l’AFP.

Outre les Etats-Unis, l’Albanie, le Liban, la Macédoine du Nord, la Serbie, Taïwan, Hong Kong et Macao ont été ajoutés à cette liste qui comprenait jusqu’alors huit pays (Japon, Australie, Israël, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour, Corée du Sud et Thaïlande).

Cela n’empêche pas que les voyageurs en provenance de ces pays ou territoires puissent être soumis par les Etats de destination à des mesures comme des tests, voire une quarantaine.

L’UE avait par ailleurs décidé en mai d’autoriser les voyageurs vaccinés de pays tiers.

En raison de la pandémie, l’UE a fermé ses frontières extérieures en mars 2020 pour les voyages non essentiels, et établit depuis un an une liste restreinte, régulièrement actualisée, de pays tiers dont les résidents sont autorisés à se rendre en Europe.

Pour arrêter leur liste, les Européens se fondent notamment sur la situation épidémiologique du pays et l’avancement de sa campagne de vaccination, le nombre de tests menés ainsi que sur la fiabilité des données.

Les pays peuvent y figurer s’ils ont enregistré moins de 75 cas de Covid pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours.

Aux Etats-Unis ce taux est de 73,9, selon des chiffres du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC).

Bruxelles est par ailleurs en discussion avec les Etats-Unis pour une reconnaissance mutuelle des certificats sanitaires ou preuves de cette vaccination.

Les Etats-Unis et l’UE ont décidé de mettre en place un groupe de travail pour permettre « la reprise des voyages de façon pérenne et sécurisée » entre les deux blocs, à l’issue d’un sommet UE-USA mardi à Bruxelles, première rencontre de ce type depuis 2017.

Le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton avait indiqué le 7 juin dernier que l’UE réclamait aux Etats-Unis la réciprocité en matière d’accueil des touristes européens.