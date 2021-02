Le Maroc et l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ont exprimé, jeudi à Marrakech, leur engagement pour assurer la réussite de la 24e session de l’Assemblée Générale de l’organisation onusienne, prévue en octobre prochain dans la cité ocre et destinée à promouvoir et à développer le secteur touristique, frappé de plein fouet par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

« Toutes les forces vives de notre pays sont mobilisées pour faire de la 24è session de l’Assemblée Générale de l’OMT un grand succès », a souligné la ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Mme Nadia Fettah Alaoui, lors d’une séance de travail entre le Secrétaire général de l’OMT, M. Zurab Pololikashvili, le Wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi-Lahlou, et les partenaires locaux.

« Cette séance de travail s’inscrit dans le cadre des travaux préparatoires de la 24è session de l’AG de l’OMT, qui se déroulera pour la première fois dans notre pays à Marrakech », a indiqué la ministre, mettant en exergue l’importance de cette réunion, qui se tient dans une conjoncture où l’industrie touristique dans le monde entier a « besoin d’une bouffée d’optimisme après la crise exceptionnelle induite par la pandémie du nouveau coronavirus ».

Rappelant que la cité ocre a été toujours honorée d’organiser des événements majeurs, notamment la COP22, Mme Fettah Alaoui a relevé que « sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, notre pays accorde une place de choix au tourisme, un secteur qui a un impact économique important avec une contribution de 17% au PIB national ».