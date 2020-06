Starbucks fait une pause dans la pub sur Facebook pour protester contre la haine

Starbucks a annoncé dimanche faire « une pause » dans ses pubs sur tous les réseaux sociaux aux Etats-Unis pour montrer son « opposition aux discours de haine » qui s’y répandent, rejoignant ainsi dans sa démarche d’autres marques connues.

« Nous pensons qu’il faut faire plus pour créer des communautés accueillantes et inclusives en ligne, et nous pensons que les entrepreneurs comme les responsables politiques doivent se retrouver », écrit la chaîne de cafés.

« Nous allons faire une pause de la publicité sur toutes les plateformes de réseaux sociaux pendant que nous continuons nos discussions en interne, avec nos partenaires des médias et les organisations de droits civiques pour mettre fin aux discours de haine », ajoute encore Starbucks.

Cette annonce est dans la même veine que la prise de position du géant de l’agroalimentaire et des cosmétiques Unilever et de Coca-Cola, qui ont annoncé une pause similaire vendredi.