Microsoft a annoncé le rachat de la société spécialisée dans la reconnaissance vocale Nuance Communications dans le cadre d’une transaction évaluée à 19,7 milliards de dollars.

Les deux compagnies ont annoncé lundi que Microsoft avait accepté de payer 56 dollars par action Nuance dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire, soit une prime de 23 % par rapport au cours de clôture de l’entreprise vendredi. La valeur de l’opération inclut la dette de Nuance, ont précisé les deux entreprises.

Nuance tire ses revenus de la vente d’outils de reconnaissance et de transcription de la parole lors des consultations médicales, des appels au service clientèle et des messages vocaux. La société a déclaré un bénéfice net de 7 millions de dollars pour un chiffre d’affaires d’environ 346 millions de dollars au quatrième trimestre, avec une baisse des revenus de 4 % sur une base annuelle.

Cette acquisition aidera Microsoft à « mettre des solutions d’intelligence artificielle (IA) avancées au service des professionnels du monde entier pour favoriser une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives, alors que nous accélérons la croissance de Microsoft Cloud dans la santé et de Nuance », a déclaré le PDG de Microsoft, Satya Nadella.

Cet accord est un autre signe de la volonté de Microsoft de poursuivre sa croissance par le biais d’acquisitions. La société serait également en pourparlers pour acheter l’application de chat « Discord » pour environ 10 milliards de dollars. L’année dernière, elle a tenté d’acheter les activités américaines de TikTok pour environ 30 milliards de dollars avant l’échec de l’opération. En mars dernier, la firme de Richmond a finalisé l’acquisition de la société de jeux Zenimax pour 7,6 milliards de dollars.

Cette opération représente la plus grande acquisition de Microsoft depuis le rachat de LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars en 2016.