Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a promulgué, mardi, la nouvelle loi d’orientation budgétaire qui impose un déficit zéro en 2025, confirmant ainsi son « engagement en matière de responsabilité budgétaire ».

Le texte, adopté il y a deux semaines par le congrès, établit les priorités et l’objectif budgétaire de l’Etat fédéral pour l’année prochaine.

La nouvelle loi stipule toutefois une marge de tolérance de 0,25 point du produit intérieur brut (PIB), ce qui pourrait se traduire, en valeurs absolues, par un déficit de 30,97 milliards de réals (environ 5 milliards de dollars) ou un excédent du même montant en 2025.

Sont exclues de cette marge les dépenses de la compagnie pétrolière publique Petrobras et du Groupe ENBPar (entreprises de participations en énergie nucléaire), ainsi que les dépenses liées au nouveau programme d’accélération de la croissance.

De même, le gouvernent a introduit une disposition pour protéger certaines dépenses imprévues liées au système frontalier, au Fonds de développement forestier, au soutien aux populations autochtones et aux Fonds nationaux pour l’enfance et l’adolescence et pour les personnes âgées; entre autres.

Dans un communiqué, le gouvernement brésilien a déclaré que l’engagement en matière de responsabilité budgétaire et stabilité économique était essentiel pour une croissance durable.

« La nouvelle législation vise à moderniser la gestion budgétaire, en offrant une plus grande prévisibilité et un meilleur alignement entre les objectifs budgétaires et les besoins du budget de l’Etat », souligne le texte.

La veille, Lula da Silva avait promulguer la loi qui fixe le salaire minimum pour 2025. Bien que le budget fédéral a établi le salaire à 1502, le gouvernement a décidé de le porter à 1518 reals (environ 245 dollars), ce qui risque de générer un dépassement dans l’objectif du déficit zéro, selon certains observateurs.