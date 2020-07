Arab News lance son édition française le 14 juillet

Arab News, le quotidien anglophone le plus renommé au Moyen-Orient, lance sa nouvelle édition numérique française: Arab News en français. Le quotidien basé à Riyad annonce également la nomination de Randa Takieddine, journaliste chevronnée, en tant que correspondante en chef dans la capitale française, Paris.

La nouvelle édition sera mise en ligne le 14 juillet à l’occasion de la Fête nationale française et sera inaugurée virtuellement par l’ambassadeur de France en Arabie Saoudite, François Gouyette. L’inauguration réunira un grand nombre de personnalités arabophones et francophones et sera menée via une vidéoconférence sur Zoom qui sera diffusée en direct sur YouTube et les réseaux sociaux d’Arab News.

Arab News en français sera la troisième édition numérique internationale du célèbre quotidien panarabe publié en anglais, après le succès qu’ont connu Arab News Pakistan lancé en février 2018 et Arab News Japan lancé en octobre 2019. Arab News en français s’adresse non seulement au public de l’Hexagone mais à tous les francophones de la communauté arabe en Europe, ainsi qu’aux millions d’internautes francophones présents en Afrique du Nord.

« Nous sommes ravis de lancer Arab News en français dans le cadre de notre stratégie “plus numérique, plus globale”. Cela signifie que nous pourrons partager un journalisme de qualité avec un tout nouveau public. Cela revêt une importance particulière à nos yeux étant donné l’importance historique de la France dans notre région et le grand nombre d’arabes francophones dans le monde », a déclaré Faisal J. Abbas, rédacteur en chef d’Arab News.

« Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Randa Takieddine en tant que correspondante en chef à Paris. Randa possède une grande expérience journalistique avec une vaste compréhension des relations arabo-françaises. Elle sera entourée d’une équipe de journalistes hautement qualifiés à Paris et dans d’autres pays arabes et africains francophones », a-t-il ajouté.

Légion d’honneur

Takieddine a occupé le poste de chef de bureau et a travaillé comme correspondante à Paris depuis 1974 pour de nombreuses publications panarabes dont Al Hayat et Annahar. Son travail a été couronné par la Légion d’honneur française qui lui a été décernée personnellement par feu le président Jacques Chirac.

« Je suis honorée et heureuse de faire partie d’Arab News à Paris pour le lancement de sa nouvelle édition française. Contribuer à une meilleure compréhension des affaires arabes par l’opinion publique française, et inversement, est une mission difficile et passionnante », a affirmé Randa Takieddine.

Arab News fait partie du Saudi Research and Marketing Group (SRMG). Il est le journal anglais de référence en Arabie Saoudite et dans la région panarabe depuis sa fondation en 1975.