À l’approche de la Coupe du monde 2030, qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc se projette comme une destination incontournable pour le tourisme mondial grâce à des investissements massifs dans ses infrastructures aéroportuaires, ferroviaires et sportives, écrit le quotidien français « Le Figaro ».

Rappelant l’annonce, lundi, par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch d’ »un plan ambitieux » visant à augmenter la capacité des aéroports du Royaume, « Le Figaro » relève que « ces efforts répondent non seulement aux besoins du Mondial, mais visent également à soutenir l’essor touristique du pays« .

Le Maroc, rappelle le journal, a accueilli 15,9 millions de touristes sur les 11 premiers mois de 2024, « un record historique, dépassant déjà le total annuel de 2023« , notant qu’outre les aéroports, les efforts se concentrent sur l’extension du réseau ferroviaire à grande vitesse qui devrait desservir d’ici 2040, desservir 43 villes, soit 87% de la population marocaine.

#Maroc 🇲🇦🏟️ – Les travaux du stade Moulay Abdellah à #Rabat progressent considérablement, avec des piliers qui porteront le toit du stade en cours d’installation, ainsi que des terrasses prêtes à l’emploi dans l’entrée sud du stade. pic.twitter.com/zNraBZzyOu — Actu Stade 🏟 (@worldstadium_FR) December 13, 2024

« Le Figaro » souligne dans ce contexte que le Mondial 2030 représente une opportunité stratégique pour le Maroc, qui investira jusqu’à 500 millions d’euros dans la rénovation et l’expansion de 45 stades et sites d’entraînement.

Cette dynamique, note le journal, « s’inscrit dans un contexte sportif favorable, le pays ayant également été choisi pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations en 2025, renforçant ainsi son positionnement comme une destination de premier plan pour les amateurs de football et de voyages« .

Et d’ajouter qu’ »avec ces projets d’envergure, le Maroc mise sur le sport et les infrastructures pour consolider son attractivité et son statut de carrefour entre l’Europe et l’Afrique« .