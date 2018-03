Inflation: voici les nouvelles prévisions de Bank Al-Maghrib

L'inflation devrait progresser tout en restant à des niveaux modérés, pour atteindre 1,8% en 2018, après une décélération à 0,7% en 2017, selon les prévisions de Bank Al-Maghrib.

"L’inflation a connu, comme prévu dans le rapport sur la politique monétaire de décembre dernier, une décélération en 2017 à 0,7%, résultat d’un recul des prix des produits alimentaires à prix volatils, alors qu'au moyen terme, elle augmenterait tout en restant à des niveaux modérés, pour atteindre 1,8% en 2018, portée notamment par le relèvement des tarifs réglementés, et revenir à 1,5% en 2019", explique la Banque centrale dans un communiqué publié à l'issue de la 1ere réunion trimestrielle de son Conseil au titre de 2018.

En revanche, la composante sous-jacente de l'inflation s’est accélérée à 1,3% en 2017, après une sensible baisse temporaire en 2016 à 0,8%, et devrait, sous l’effet de la consolidation de la demande intérieure et de la hausse de l’inflation importée, se situer à 1,4% en 2018 puis à 1,9% en 2019, précise Bank Al-Maghrib.