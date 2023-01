Le Maroc a connu l’année dernière la plus importante hausse de l’inflation depuis plus de 30 ans. Dans le numéro 21 de la publication « Les Brefs du Plan », intitulé « Evolution de l’inflation des produits échangeables et non échangeables au Maroc », le HCP détaille les plus importantes évolutions des prix et sur les raisons de cette hausse historique.

Le Maroc est un pays qui a axé, pour des raisons historiques et politiques, sa politique monétaire sur la maitrise de l’inflation. Pendant des années, le taux d’inflation ne dépassait guère les 2%. La preuve en est la progression de l’indice des prix à la consommation de 1,4% en 2021 et de juste 0.7% en 2020.

C’est dans ce contexte que la hausse de 6,6% en 2022, mal vécue par les ménages marocains, est restée difficile à comprendre. Dans la présente étude, le statisticien du royaume analyse les raisons de « la hausse la plus forte depuis 1991 (+ 8,1%), soit sur plus de 30 ans.

Tout d’abord, les analystes du HCP expliquent que cette hausse est «la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 11,0% et de celui des produits non alimentaires de 3,9 %».

La variation des produits alimentaires est due principalement à la hausse des « huiles et graisses » avec 26,4 %, des « légumes » avec 15,7%, du « pain et céréales » avec 14,4%, des « viandes » avec 7,9%, du « lait, fromage et œufs » avec 6,9%, des « fruits » avec 5,6% et des « poissons et fruits de mer » avec 4,6%.

Quant aux produits non alimentaires, la hausse résulte essentiellement de la forte hausse des prix des carburants de 42,3 %. L’étude des sources de l’évolution de l’inflation constatée en 2022 nous incite à étudier les causes de l’inflation pour pouvoir orienter la politique économique et monétaire du pays.

Lire aussi: HCP: les produits échangeables ont largement contribué à l’inflation en 2022

Tout en rappelant que l’inflation pourrait, selon la théorie économique, résulter de plusieurs causes, dont notamment, l’augmentation de la masse monétaire, l’inflation importée, l’augmentation des coûts de production, l’effet de l’offre et de la demande des biens et des services disponibles sur le marché, les causes structurelles et la concurrence imparfaite et l’effet psychologique, le HCP précise que les produits échangeables ont contribué de l’ordre de 79,9% dans l’inflation constatée en 2022.

« L’accélération de l’inflation en 2022 de 6,6 % est due principalement à la hausse des indices des produits échangeables de 9,1 %. L’analyse de l’inflation selon ce critère d’échangeabilité montre la forte contribution des produits échangeables de l’ordre de 79,9 % dans l’inflation constatée », fait savoir la même source.

En ce qui concerne les produits non échangeables, la hausse reste relativement maîtrisée pour atteindre 3,2% au mois de décembre 2022. Le rythme de la croissance des prix des produits non échangeables est relativement moins marqué que celui des produits échangeables, relève la même source.

Ainsi, l’inflation en 2022 est causée par des facteurs d’origines externes suite aux déséquilibres des chaînes d’approvisionnement après la pandémie du Covid-19, relève la même source, ajoutant que « cette hausse a été accentuée par l’effet du conflit russo-ukrainien et l’augmentation de l’inflation chez nos principaux partenaires économiques ».

Et de rappeler que l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,6% en 2022, après avoir progressé de 1,4% en 2021 et de 0,7% en 2020.

Cette augmentation représente la hausse la plus forte depuis 1991 (+8,1%), soit sur plus de 30 ans, conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 11% et de celui des produits non alimentaires de 3,9%.

Lire aussi: Au Maroc, l’inflation a atteint 8,3% en septembre 2022

La variation des produits alimentaires est due principalement à la hausse des « huiles et graisses » avec 26,4%, des « légumes » avec 15,7%, du « pain et céréales » avec 14,4%, des « viandes » avec 7,9%, du « lait, fromage et œufs » avec 6,9%, des « fruits » avec 5,6% et des « poissons et fruits de mer » avec 4,6%.

Quant aux produits non alimentaires, la hausse résulte essentiellement de la forte hausse des prix des carburants de 42,3 %.

D’après les auteurs de la publication « Les Brefs du Plan », l’étude des sources de l’évolution de l’inflation constatée en 2022 incite à étudier les causes de l’inflation pour pouvoir orienter la politique économique et monétaire du pays.

Et de soutenir que selon la théorie économique, l’inflation peut résulter de plusieurs causes, notamment l’augmentation de la masse monétaire, l’inflation importée, l’augmentation des coûts de production, l’effet de l’offre et de la demande des biens et des services disponibles sur le marché, les causes structurelles et la concurrence imparfaite, ainsi que l’effet psychologique.

Pour ce qui concerne l’inflation importée, l’analyse de l’IPC selon le critère d’échangeabilité permet de mesurer l’ampleur des produits échangeables sur les tensions inflationnistes au niveau national.