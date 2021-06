Le groupe Jesa vient d’annoncer la signature d’un contrat d’assistance technique avec la SNIM afin d’effectuer le suivi des travaux de réhabilitation et de modernisation de l’usine Gubel 1 à Zouerate.

Dans le cadre de ce contrat d’une durée de deux ans à partir du placement des lots chez les attributaires, JESA, assurera les missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance suivantes : l’assistance de la SNIM dans l’évaluation des offres, l’assistance de la SNIM dans l’approbation des études d’exécution, ainsi que le suivi des travaux de montage et de mise en service du projet. Le début de l’activité minière de la SNIM remonte à 1961, lorsque la société a mis en exploitation des gisements naturellement riches dans la région Tiris Zemmour.

En plus de ces gisements de minerai riche, la région renferme dans la zone de Guelb Rhien des réserves importantes en magnétite (à faible teneur en fer de 34 à 37%). Afin de mettre en valeur ces énormes réserves, la SNIM a mis en exploitation en 1984 une usine d’enrichissement par voie sèche (Usine Guelb 1) d’une capacité de 5 millions de tonnes par an. En 2015, une deuxième usine d’enrichissement par voie semi-humide (Usine Guelb 2), d’une capacité de 4 millions de tonnes par an, a été mise en service sur le même site.

Le processus de l’usine Guelb 2 est basé sur la technologie HPGR au lieu des Broyeurs Aérofall de l’usine Guelb 1. Après plus de 30 ans d’exploitation, la SNIM a identifié la nécessité de réhabiliter et moderniser l’usine Guelb 1.