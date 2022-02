Voici l’essentiel de l’édition trimestrielle de l’enquête de conjoncture de l’industrie, réalisée par Bank Al-Maghrib (BAM), au titre du quatrième trimestre 2021:

– Un climat des affaires qualifié de « normal » par 65% des entreprises et de « défavorable » par 29% d’entre elles.

– Des conditions de production caractérisées par un approvisionnement en matières premières jugé « normal » par 68% des industriels et « difficile » par 27% et un niveau « normal » de stock des matières premières et demi-produits.

– Des effectifs employés en stagnation selon 56% des industriels et en baisse selon 33%. Pour les trois prochains mois, la majorité des entreprises anticipent une stagnation des effectifs.

– L’accentuation de la concurrence, l’insuffisance de la demande et les coûts élevés des intrants sont évoqués par les patrons comme étant les principaux freins à l’augmentation de la production.

– Des coûts unitaires de production en hausse selon 59% des entreprises et en stagnation selon 31% d’entre elles.

– Une situation de trésorerie qualifiée de « normale » par 77% des patrons et de « difficile par 16% d’entre eux.

– Un accès au financement bancaire jugé « normal » par 90% des patrons et « difficile » par 9%, avec un coût du crédit en stagnation selon les industriels.

– Des dépenses d’investissement en stagnation selon 52% des patrons, en hausse selon 28% et en baisse selon 20%. Celles-ci auraient été financées à hauteur de 70% par des fonds propres et 30% par des crédits.