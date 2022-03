Deux conventions portant sur l’aménagement, la commercialisation et la gestion, selon un modèle de partenariat public privé (PPP), des parcs industriels de Had Soualem et Sahel Lakhyayta, ont été signées, mardi à Rabat, par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, la directrice générale de l’Agence Millennium Challenge Account (MCA)-Morocco, Malika Laasri, un représentant du ministère de l’Economie et des finances, Abdeslam Benabbou et les représentants de la partie privée.

Conclues avec le groupement constitué de Axa Assurance, la Caisse Marocaine des Retraites (CMR), FYM Holding et IRG Partners, ces conventions de partenariat portent sur l’extension de la zone industrielle de Had Soualem (51 Ha) et le développement d’une nouvelle zone industrielle à Sahel Lakhyayta (60 Ha).

Ces deux projets, ainsi que le projet de réhabilitation et d’extension du parc industriel de Bouznika, s’inscrivent dans le cadre de la composante « Sites pilotes » relevant du programme de coopération « Compact II », conclu entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), et dont la mise en œuvre a été confiée à l’Agence MCA-Morocco.

La mise en œuvre de la composante « Sites pilotes » a pour objet l’élaboration d’un nouveau modèle de développement de parcs industriels durables et de revitalisation de zones industrielles existantes, privilégiant le PPP et la promotion de la durabilité environnementale et sociale, et son déploiement à titre pilote au niveau des trois sites industriels susmentionnés. La concrétisation de ce modèle permettra également d’optimiser l’investissement public et de bénéficier des investissements du secteur privé, ainsi que de son expertise en matière d’aménagement, de commercialisation et de gestion des zones industrielles.