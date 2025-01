La note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP) relative aux indices du commerce extérieur du Maroc est tombée. Entre baisse et hausse des indices à l’import et à l’export, elle présente un tableau contrasté.

Selon le HCP, au cours du 3e trimestre de l’année écoulée, les indices des valeurs unitaires à l’importation ont baissé de 1,6% et ceux à l’exportation ont affiché une timide hausse de 0,5%.

D’après l’institution en charge des statistiques et des études prospectives, la baisse constatée sur les valeurs à l’importation résulte du recul des prix des produits relevant de la classe « énergie et lubrifiants » (-13,1%), « produits finis d’équipement industriel » (-4%), « alimentation, boissons et tabacs » (-4,5%) et des « produits bruts d’origine animale et végétale » (-7,3%).

Par contre, d’autres catégories, celle des « demi-produits », « produits finis de consommation », « produits bruts d’origine minérale » et « produits finis d’équipement agricole » ont, quant à eux, augmenté respectivement de 7,4%, 3,3%, 0,8% et 2,3%.

Quant à la hausse observée sur la moyenne des valeurs à l’exportation, elle suit la même tendance contrastée. Les valeurs unitaires des « demi-produits » ont augmenté de 7,2% et de l’ »énergie et lubrifiants » de 3,3%.

En revanche, les valeurs unitaires de l’ »alimentation, boissons et tabacs », des « produits bruts d’origine minérale », des « produits finis d’équipement industriel », des « produits finis de consommation », des « produits bruts d’origine animale et végétale » et des « produits finis d’équipement agricole » ont baissé, dans l’ordre, de 4,8%, 12,5%, 2,2%, 0,5%, 11,2% et 11,0%.

Le HCP précise que ce rapport contrasté entre augmentation et réduction, même au sein d’une même catégorie, atténue les effets et aboutit aux indices finaux et globaux communiqués.

En d’autres termes…

Il est clair que, dit ainsi, le citoyen lambda pourrait ne pas y comprendre grand-chose. Ce qu’il faut donc retenir de cette note du HCP, c’est qu’en comparant les prix des produits durant les mois de juillet, août et septembre 2024 à ceux des mêmes mois de l’année 2023, on remarque les hausses et les baisses indiquées plus haut. Ainsi, entre ces deux années, l’indice mesurant les prix à l’unité des produits importés ou exportés a subi les variations mentionnées.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces variations d’une période à l’autre. Parmi ces facteurs, on peut énumérer la fluctuation des prix des produits concernés à l’international, le cours des devises, les coûts de production, les mutations géopolitiques, la conjoncture économique, etc.

Il serait judicieux de mettre ces indices des valeurs unitaires en équation avec l’Indice des prix à la consommation (IPC) pour mieux cerner les dynamiques complexes et interdépendantes qui influencent le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises marocaines sur la scène mondiale.