La confiance des consommateurs marocains s’est légèrement amélioré au cours de ce trimestre, signe de présence encore des inquiétudes autour de la pandémie, des perspectives de croissance et des risques d’inflation.

En s’établissant à 65,5 points, au lieu de 63,0 points enregistrés le trimestre précédent, l’indice de confiance des ménages (ICM) du Haut-commissariat au Plan (HCP) semble s’installer sur une pente ascendante en cette ère post-Covid-19.

La confiance des consommateurs a donc légèrement augmenté, mais il y a toujours un affaiblissement de l’optimisme, déclenché par les conséquences encore perceptibles de la crise sanitaire et soutenu par la persistance de l’inflation. C’est en tout ce qui ressort de la dernière note de conjoncture publié par l’office des statistiques.

« Au troisième trimestre de 2021, 59,4% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 22,7% un maintien au même niveau et 17,9% une amélioration. Le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 41,5 points, contre moins 50,8 points au trimestre précédent et moins 35,6 points au même trimestre de l’année passée », écrit le HCP.

L’opinion des ménages sur le niveau de vie passé et futur s’améliore. Les Marocains sont plus nombreux à penser que leur situation financière a évolué vers le bon sens au cours des douze derniers mois. Ainsi, au cours des 12 prochains mois, 33,8% des ménages s’attendent à une amélioration du niveau de vie, 41,8% à un maintien de leur situation et seulement 24,4% des ménages prévoient une dégradation.

« Le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit à 9,4 points enregistrant ainsi une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente où il était à 0,2 point et à moins 17,4 points respectivement », commente les analystes du HCP.

Malgré le contexte actuel toujours délicat, les Marocains sont légèrement plus optimistes sur leur situation financière future. 29,9% contre 14,8% des ménages s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion de cet indicateur s’est ainsi établit à 15,1 points contre 14,8 points au trimestre précédent et 11,9 points au même trimestre de l’année précédente.

Toutefois, le consommateur marocain considère toujours peu opportun de faire des achats importants. Au troisième trimestre de 2021, 72,1% contre 10,1% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables.

Le solde d’opinion de cet indicateur est resté négatif avec moins 62,0 points enregistrant une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année passée où il s’est établit à moins 65,6 points et à moins 63,5 points respectivement.

Le pessimiste persiste lorsqu’il s’agit du marché de l’emploi. Au troisième trimestre de 2021, 84,2% contre 5,9% des ménages s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois. Le solde d’opinion est resté ainsi négatif à moins 78,3 points contre moins 69,8 points un trimestre auparavant et moins 82,0 points un an auparavant.