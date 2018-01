Immobilier: le “California Golf Resort” de Bouskoura, le luxe en pleine nature

Le projet immobilier qui s’étend sur 130 hectares dont 80 d’espaces verts propose une offre résidentielle de 529 villas, 384 appartements de très haut standing et 39 duplex. Adoptant une architecture moderne et raffinée, ces habitations ont également été conçues de façon écologique afin de minimiser la déperdition de l’énergie et assurer la protection de l’écosystème du site.

Pour réaliser ce projet, 3 milliards de dirhams ont été investis dont plus de 200 millions pour l’aménagement des espaces verts. Résultat: un véritable oasis de verdure qui invite à la sérénité et un paradis pour les sportifs qui peuvent profiter de diverses activités comme un golf de 18 trous, un country club de 7000 m2, une piscine couverte, une école de danse ou encore une zone omnisports en plein air avec tennis, paddle, basket, volley ou mini foot. Non loin de là également, un club équestre qui accueille petits et grands. Et pour se détendre dans ce Resort d’exception, un spa et plusieurs restaurants.