Le développeur marocain d’énergies renouvelables Gaia Energy et a société israélienne d’hydrogène H2Pro ont signé, mardi 09 novembre, un accord stratégique pour la fourniture d’hydrogène vert.

Cet accord stratégique a été signé en marge de la 27e Conférence des Parties à l’Accord des Nations Unies sur le Climat (COP27) à Charm El Cheikh (6-18 novembre).

Dans un communiqué, GAIA Energy a indiqué que l’accord porte sur le transfert, l’intégration et l’implémentation des électrolyseurs les plus performants au monde, afin de produire massivement de l’Hydrogène vert sur le territoire du royaume.

Elle a ajouté que cette entente est significative pour la coopération régionale, les relations Maroc-Israël et le positionnement du Royaume du Maroc en tant que hub d’hydrogène vert.

Les deux sociétés ont dévoilé, mardi, les plans de leur nouveau partenariat en marge de la Conférence des Nations Unies sur le climat, en présence du ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, la ministre israélienne de la Protection de l’Environnement, Tamar Zandberg, et du Directeur Égypte et Maghreb au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Ben Dor, poursuit la même source.

Elle a précisé que les représentants du ministère de la Transition énergétique et du développement durable du Royaume du Maroc étaient également présents pour cette signature, à savoir le Chef de division du Changement climatique et de l’économie verte, Rachid Tahiri, et le Chef d’unité de l’Économie verte au sein du ministère, Kelthoum Belhaj.

L’objet de cette collaboration entre GAIA ENERGY et H2Pro consiste en la mise en œuvre d’un projet pilote sur le territoire marocain pour produire une large capacité d’hydrogène et d’ammoniac vert, en utilisant la technologie des électrolyseurs de H2Pro, commençant avec une capacité de 10-20 mégawatts.

Il s’agit également de travailler sur le développement du système H2Pro sur l’échelle de plusieurs gigawatts sur certains projets développés par Gaia Energy, ainsi que de travailler sur l’implantation d’une Giga factory d’électrolyseurs au Maroc, afin de produire la technologie localement et transférer le savoir-faire vers le Maroc, permettant d’intégrer à 100% la production localement.

Selon le communiqué, cette annonce intervient au milieu du rassemblement le plus médiatisé sur l’action climatique : la Conférence annuelle des Parties des Nations Unies (COP27), où le thème de l’hydrogène vert et son rôle essentiel dans la transition vers le net zéro figurent en bonne place dans les négociations officielles et les événements parallèles.

L’hydrogène vert est devenu largement accepté à la fois comme un outil clé pour décarboner les secteurs difficiles, et comme une molécule propre pour le stockage et le transport des énergies renouvelables, a-t-il rappelé.

Il a signalé également que la signature du mémorandum d’entente en marge de la COP27 vient appuyer les relations maroco-israéliennes sur le plan de la coopération régionale autour du climat et de l’environnement, notant que Gaia Energy et H2Pro sont convaincus du potentiel du Royaume en tant que futur hub d’hydrogène vert pour la région.

Dans ce sens, relève le document, cette ambitieuse collaboration force le constat de l’importance clé du rôle du secteur privé dans le renforcement des relations entre nos deux peuples soudés par des liens ancestraux, mais aussi des liens économiques durables, afin de jouer un rôle important dans la transition énergétique mondiale.

Zniber Moundir se félicite de l’accord

À cette occasion, le président de GAIA Energy, Zniber Moundir, a déclaré que «le royaume du Maroc est stratégiquement positionné pour être un leader dans la transition énergétique mondiale et devenir une plaque tournante de l’hydrogène vert, compte tenu de notre abondance en ressources renouvelables».

«En combinant la puissance des actifs développés par GAIA avec la technologie de production d’hydrogène vert efficace et rentable de H2Pro, nous nous rapprochons de cette vision et ambitionnons de devenir les leaders de la production d’hydrogène vert et dérivatif en Afrique», a-t-il soutenu, notant que «nous renforçons le profil du Maroc en tant qu’acteur significatif pour le secteur de l’hydrogène».

Pour sa part, le CEO de H2Pro, Talmon Marco, a souligné que «le changement climatique est le plus grand défi pour notre génération et que des solutions globales peuvent être apportées au-delà des frontières étatiques et développées à travers des partenariats public/privé».

Il a également précisé que «le choix de la COP27 en tant que plateforme de lancement pour le partenariat H2PRO – GAIA Energy met en avant les relations Maroc-Israël et démontre le triomphe de la coopération régionale autour du changement climatique, mais aussi l’importance du rôle de l’innovation dans la diplomatie. Nous sommes aujourd’hui fiers de travailler avec GAIA Energy pour propulser notre leadership dans la transition énergétique».

De son côté, Mme Zandberg a évoqué l’importance du support apporté par le gouvernement dans l’action pour le climat, rappelant qu’«aucun pays et aucun secteur ne peut y arriver seul. Nous sommes tous conviés à cette cause pour le bien de nos générations futures».

Présence dans 10 pays africains

Créé en 2009 par Zniber Moundir, Gaia Energy est l’un des plus importants développeurs de projets d’énergie renouvelable en Afrique. Son cœur de métier est de développer, financer, construire et opérer des centrales électriques renouvelables.

Gaia Energy est aussi présente dans plus de 10 pays africains avec un pipeline de projets de plus de 6 GW en projets éolien et solaire photovoltaïque. Par ailleurs, Gaia développe plusieurs projets à grande échelle pour convertir les énergies renouvelables en hydrogène vert et en ammoniac vert, avec un pipeline de 8 projets pour une capacité totale de 60 GW à travers le continent.

Gaia s’associe et travaille avec de grandes multinationales de l’énergie, des opérateurs de réseaux nationaux et des gouvernements pour promouvoir et construire des projets structurants d’énergie renouvelables en Afrique.

Quant à H2PRO, il s’agit d’une société israélienne fondée en 2019 par M. Talmon Marco, le Dr. Hen Dotan, Prof. Gideon Grader et le Prof. Avner Rothschild suite à plusieurs années de recherches.

H2PRO qui produit le carburant hydrogène le moins cher du monde, grâce une énergie durable, bénéficie du soutien du gouvernement israélien et est financé par des investisseurs internationaux de premier rang, dont Bill Gates.