Six groupements d’entreprises ont déposé leurs candidatures dans le cadre du processus lancé par l’ONEE pour la sélection des entreprises qualifiées pour la réalisation de la station de transfert d’énergie par pompage (STEP) El Menzel, d’une capacité prévue de 300 à 400 MW.

« Sur ces six groupements, trois ont été préqualifiés« , indique l’ONEE dans un communiqué. Il s’agit de:

-Groupement « CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP. / YELLOW RIVER ENGINEERING CONSULTING. CO LTD /HARBIN ELECTRIC MACHINERY COMPANY LTD / HARBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LTD / JET CONTRACTORS.

-Groupement « SINOHYDRO /ANDRITZ HYDRO ».

-Groupement « WEBUILD S.P.A / DONGFANG ELECTRIC INTERNATIONAL CORPORATION ».

Les candidats préqualifiés seront ainsi invités à soumettre leurs offres techniques et financières dans le cadre de l’appel d’offres de réalisation de la STEP El Menzel, relève le communiqué.

Située à 30 km au sud-est de la ville de Sefrou, vers le Nord du Royaume, la STEP El Menzel s’inscrit dans le cadre du programme d’équipement de l’ONEE pour le renforcement des ouvrages de production à base d’énergies renouvelables.

Il s’agit de la 3ème STEP développée par l’ONEE, s’inscrivant dans la stratégie nationale visant à accroître la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique pour dépasser 52% d’ici 2030. Ce projet illustre, une fois de plus, l’engagement de l’ONEE à renforcer le stockage de l’énergie et à accompagner la transition énergétique du Royaume.