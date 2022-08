Le Maroc compte 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, ce qui représente 16,2% de la population totale en 2021, relève-t-on d’une note d’information du Haut-Commissariat au Plan (HCP), publiée ce vendredi, à l’occasion de la journée internationale de la Jeunesse.

Quelque 50,9% d’entre ces jeunes sont de sexe masculin, 59,9% des citadins et 56,6 % sont âgés de 15 à 19 ans. Et alors que plus de six jeunes sur dix, soit 64,6%, ont un diplôme de niveau moyen, 20,6% ont un diplôme de niveau supérieur et 14,8% n’ont aucun diplôme.

«La région de Casablanca-Settat concentre près du cinquième (19,1%) des jeunes de 15 à 24 ans, celle de Marrakech-Safi vient en seconde position avec 13,6%, suivie de Rabat-Salé-Kénitra (13,1%) et de Fès-Meknès (12,2%)», ressort-il du document.

Les jeunes, et l’emploi

Parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 16,3% exercent un emploi, soit un nombre oscillant les 962.000 personnes, 7,6% sont à la recherche d’un emploi (448.000) et que 76,1% sont en dehors du marché du travail, soit à peu près 4.478.000 jeunes. Les trois quarts des jeunes en dehors du marché du travail, soit 75,5% sont des élèves ou étudiants et 21,1% sont des femmes aux foyers. Ces derniers restent plus présents dans « l’agriculture, forêt et pêche » avec une part de 43,6%, les « services » (32,8%) et « l’industrie » (12,9%).

Le salariat est le statut le plus dominant parmi les jeunes actifs occupés avec une part de 48,6%. Ce statut reste plus fréquent parmi les jeunes femmes citadines actives occupées, avec une part de 86% contre 65,2% parmi leurs homologues hommes.

«Les auto-employés, quant à eux, représentent 9,6% des jeunes actifs occupés, 11% parmi les hommes et 4,1% parmi les femmes. Les aides familiales représentent 37,3% de l’emploi des jeunes, avec un pic de 82,6% parmi les jeunes femmes rurales», rapporte notre source.

En ce qui est de la qualité de l’emploi des jeunes, un peu plus de sept salariés sur dix, soit environ 73,2% ne disposent d’aucun contrat formalisant leur relation avec l’employeur, 13,2% disposent d’un contrat à durée déterminée, 6,5% d’un contrat à durée indéterminée et 7,1% d’une entente verbale. «La part des jeunes salariés ne disposant d’aucun contrat s’élève à 79,3% parmi les hommes contre 48,3% parmi les femmes», indique-t-on.

Le chômage des jeunes

Toujours d’après ladite note, la hausse du taux de chômage est plus accentuée parmi les jeunes. Entre 2019 et 2021, ce taux a augmenté de 6,9 points contre 3,1 points pour l’ensemble de la population active.

«Près de trois chômeurs sur dix (29,7%) sont des jeunes. Près de trois jeunes chômeurs sur quatre (75,8%) résident en milieu urbain ; 67,3% sont des hommes et 90,1% sont diplômés», explique-t-on.

Ainsi, plus d’un jeune sur quatre âgés de 15 à 24 ans (26% ou 1,5 million) au niveau national ne travaillent pas, n’est pas à l’école et ne suit aucune formation. Près de 73,4% d’entre eux sont des jeunes femmes dont 41,3% sont mariées et 65,7% ont un diplôme. En milieu rural, environ 81,7% de cette catégorie sont des jeunes femmes.

Parmi la population en âge de scolarisation dans l’enseignement secondaire qualifiant (de 15 à 17 ans), 12,6% (270.000 personnes) ne travaillent pas, ne sont pas à l’école et ne suivent aucune formation.

«Cette proportion est de 19,5% parmi les filles (198.000 personnes) et de 6,5% parmi les hommes (72.000 personnes). Parmi les jeunes âgés de 18 à 24 ans, cette proportion atteint 33,5% (1.259.000 personnes), 49,1% parmi les filles (925.000 personnes) et 17,8% parmi les hommes (335.000 personnes)», conclut le HCP.