Le Haut-Commissariat au Plan (HCP) relève, dans une note sur la situation de l’intégration des Technologies de l’information et de la communication (TIC) au niveau des entreprises, une orientation plus favorable vers la numérisation pour les services.

« Les entreprises qui opèrent dans les services hors transport et entreposage, plus affectées par les répercussions de la crise Covid-19, ont prévu d’augmenter les parts d’investissement destinées à l’innovation (développement de nouveaux produits) et à la transformation numérique (digitalisation des services internes et externes), pour atteindre 40%, en moyenne, en 2021 », indique l’office

La part prévue pour le changement de l’organisation du travail a été importante, atteignant un maximum de 28% pour les entreprises qui fournissent des services immobiliers. Par rapport aux anticipations d’investissement relatives à l’année 2021, les réalisations ont été contrastées suivant les fluctuations qui avaient marqué les activités sectorielles.

En particulier, les services notamment les activités d’hébergement et restauration, les services financiers et la télécommunication, qui avaient priorisé un développement de leur numérisation en 2021, auraient été confrontés à une poursuite de la baisse de leurs valeurs ajoutées amorcée en 2020.

En revanche, les entreprises industrielles auraient retrouvé en 2021 leur niveau d’avant crise et leur situation financière se serait améliorée, notamment au niveau de certaines filières exportatrices qui ont profité d’une croissance soutenue de leur prix de vente à l’étranger.

Parallèlement, le HCP indique que l’usage des TIC s’est intensifié depuis l’enclenchement de la crise Covid-19 en 2020, notamment au niveau des administrations publiques qui utilisent de plus en plus des plateformes numériques imposant aux usagers de leurs prestations de s’adapter à la digitalisation de leur process.

Pour les entreprises privées, les motivations d’investissement en TIC en période de post-crise et les stratégies de transformation numériques sont encore très différentiées suivant les branches d’activité.

Au niveau des branches industrielles, les entreprises ont prévu de conserver leurs politiques d’investissement axées sur l’équipement en machines en 2021. Leur principal motif d’investissement était le maintien ou l’amélioration de leurs capacités productives, à travers l’acquisition de matériel et d’autres biens d’équipement prévu absorber 47% de leur budget d’investissement en 2021.

Projets de modernisation

Les anticipations des entreprises industrielles pour les investissements destinés à la modernisation du matériel informatique et à la digitalisation des services internes ou externes ne dépassaient pas 3% et 4% respectivement, en moyenne, du total d’investissement prévu en 2021.

Seules les industries électriques et électroniques, plus engagées dans le processus d’intégration des TIC avant l’enclenchement de la crise Covid-19, prévoyaient de renforcer leur développement numérique anticipant d’y consacrer 21% en moyenne en 2021.

Les industriels ne prévoyaient pas également un changement majeur de l’organisation du travail au sein de leurs entreprises. La part prévue de la transition vers les nouveaux modes de travail (à distance ou par alternance) dans l’investissement total prévu en 2021 s’est limitée à 5%.

Cette note présente la situation de l’intégration des TIC au niveau des entreprises à partir des résultats de deux enquêtes réalisées par le HCP. La première enquête, menée en 2019 auprès de 2101 entreprises qui exercent dans l’industrie, la construction, le commerce et les services marchands non financiers, visait principalement à appréhender les activités des entreprises, dans leur diversité, et le contexte économique et social dans lequel elles opèrent et à accueillir leurs perceptions sur l’utilisation des nouvelles technologies.

La deuxième enquête a été réalisée en décembre 2020 auprès de 3.600 entreprises, afin d’évaluer les effets de la crise sanitaire du covid-19 sur leurs activités et d’accueillir leurs appréciations sur les perspectives d’évolution de l’activité, de l’emploi et de l’investissement en 2021.