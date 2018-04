HCP: la croissance économique s'est accélérée à 4,1% au 4e trimestre 2017

La croissance économique nationale s'est accrue à 4,1% au quatrième trimestre 2017, contre 1% une année plus tôt, portée particulièrement par l'activité agricole, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Après une forte baisse de 12,5% durant le quatrième trimestre de l’année 2016, la valeur ajoutée du secteur primaire en volume, corrigée des variations saisonnières, a augmenté de 10,9% durant la même période en 2017, précise le HCP dans une note d'information relative aux comptes nationaux du 4ème trimestre 2017.

Cette évolution est le résultat d’une hausse de 13,1% de l’activité de l’agriculture au lieu d’une baisse de 13,7% une année auparavant et d’une baisse de celle de la pêche de 10,5% au lieu d’une hausse de 1,3%, explique la même source.

De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire a réalisé une augmentation de 3,9% au lieu de 2,2% le même trimestre de l’année 2016, relève le HCP qui explique notamment cette situation par l’amélioration des valeurs ajoutées de l’industrie d’extraction de 16,8% au lieu de 3,7%, des industries de transformation à 2,7% au lieu de 2,1%, ou encore de l’électricité et eau de 6,5% contre 4,5%.

En outre, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a dégagé une valeur ajoutée en augmentation de 3,1% au 4ème trimestre 2017 contre 2,8% le même trimestre de 2016, relève la même source, notant que "toutes les composantes du secteur ont dégagé des croissances positives, plus ou moins fortes par rapport aux niveaux de la même période de l’année dernière".

Dans le détail, le secteur du transport s'est accru de 6,6% au lieu de 3,4%, les services rendus aux ménages et aux entreprises ont augmenté de 4,1% contre 3,3%, les services financiers et assurances de 1,8% au lieu de 1,6%, les services rendus par l’Administration Publique générale et sécurité sociale de 1,4% au lieu de 0,8%, les hôtels et restaurants de 9% au lieu de 9,6%, les postes et télécommunications de 2,9% au lieu de 3,1%, ainsi que les services de l’éducation, de la santé et de l’action sociale de 0,3% contre 2,1%.

Au total, la valeur ajoutée des activités non agricoles a connu une hausse de 3,2% au lieu de 2,6% affiché au quatrième trimestre de l’année 2016.