Les anticipations des chefs d’entreprises du secteur des services marchands non financiers, pour le 1er trimestre 2022 (T1-2022), révèlent une diminution de l’activité globale, selon 25% d’entre eux, et une hausse selon 22%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Et 37% des chefs d’entreprises se disent encore en difficulté financière.

Ces anticipations seraient dues, d’une part, à la baisse prévue dans les activités de « l’Hébergement et de la Restauration » et, d’autre part, à l’amélioration prévue dans les « Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes » et les « Activités de location et location-bail », explique le HCP dans une récente note sur les résultats de ses enquêtes trimestrielles de conjoncture dans le commerce de gros et les services marchands non financiers.

En outre, 60% des chefs d’entreprises prévoient une stabilité de la demande et 26% une hausse des effectifs employés. Concernant la trésorerie, 37% des chefs d’entreprises la jugent difficile.

Par ailleurs, la note fait ressortir qu’au 4e trimestre 2021 (T4-2021), l’activité des services marchands non financiers aurait connu une baisse selon 44% des patrons et une hausse selon 34%.

Cette évolution aurait été le résultat, d’une part, de la baisse des activités des « Télécommunications », de « l’Hébergement » et de la « Restauration » et, d’autre part, de la hausse d’activité enregistrée au niveau des branches des « Transports Aériens », des « Transports terrestres et transport par conduites » et de « l’Entreposage et services auxiliaires des transports ». Le taux d’utilisation des capacités de prestation (TUC) du secteur se serait établi à 75%.

Les carnets de commande du secteur sont jugés d’un niveau normal par 54% des patrons et inférieur à la normale selon 38%. L’emploi aurait connu une stabilité selon 64% des chefs d’entreprises.

Le HCP note également que 76% des entreprises du secteur auraient réalisé des dépenses d’investissements en 2021 destinés, principalement, au remplacement d’une partie du matériel et à l’extension de l’activité.