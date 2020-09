Hausse des levées du Trésor à plus de 100 milliards DH à fin août

Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel, de 35,2% à 100,8 milliards de dirhams (MMDH) au terme des huit premiers mois de l’année 2020, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette hausse a concerné le volume souscrit en maturités courtes et moyennes, alors que celui des maturités courtes a quasiment quadruplé, passant de 5,8 MMDH à 21,3 MMDH, soit 21,1% des levées après 7,8%, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de septembre.

Le volume des maturités moyennes s’est, quant à lui, apprécié de 77% pour atteindre 50,9 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 50,5% après 38,6% l’année dernière, fait savoir la même source, ajoutant qu’en revanche, celui levé en maturités longues s’est replié de 28,5% à 28,6 MMDH, soit 28,4% des levées.

Cette note de conjoncture fait également état d’une hausse, en glissement mensuel, de 0,4% à 601,7 MMDH de l’encours des bons du Trésor émis par adjudication à fin août 2020. La structure de cet encours a été marquée par le recul de la part des maturités longues de 2,9 points.

Lire aussi: Trésor: déficit budgétaire de 29,1 MMDH au 1er trimestre

S’agissant des parts des maturités courtes et moyennes, elles ont augmenté respectivement de de 2 et 0,8 points à 3,9% et 35,5%, tandis que le volume des soumissions s’est établi à 231,5 MMDH, en baisse de 5,5% par rapport à fin août 2019.

Le volume soumissionné des maturités moyennes a reculé de 11,5% à 104,8 MMDH, canalisant 45,3% du total des soumissions. De son côté, celui des maturités longues s’est replié de 39% à 52,1 MMDH (22,5% du volume des soumissions).

En revanche, le volume des maturités courtes a augmenté de 81,3% à 74,6 MMDH, pour représenter 32,2% du total, relève la même source.