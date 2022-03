Les industriels marocains ont vu leurs coûts de production grimper de plus de 5,1% en un seul trimestre, selon les chiffres publiés ce mardi par le HCP. Les entreprises auraient-elles déjà commencé à répercuter ces hausses sur leurs prix de vente?

La hausse des coûts de production, va-t-elle ralentir la reprise? Au Maroc, la hausse a atteint 5,1% au cours du quatrième trimestre 2021, révèle le Haut Commissariat au Plan (HCP). En cause: l’augmentation du prix du pétrole, des métaux, de l’électricité, du transport et des divers composants, qu’il est difficile de se procurer aujourd’hui.

Avec la guerre d’Ukraine qui a d’ailleurs fait flamber les prix des certains métaux comme l’aluminium, la situation ne semble pas prête de s’arranger. A ce propos, la fabrication des produits métalliques a subi une forte augmentation allant jusqu’à 51,5% rien qu’à fin 2021.

Lire aussi. Industrie: les coûts de production repartent à la hausse en 2022, selon le HCP

L’autre secteur impacté par ces hausses est celui de l’agroalimentaire. L’indice de la production des industries alimentaires a progressé de 11,2%. Les augmentations ont touché presque tous les secteurs de l’industrie automobile (7,5%), celle de l’industrie d’habillement (9,2%) ou encore de la transformation de bois (21,3%) en passant par la fabrication des produits en caoutchouc et en plastique (8,1%) et la confection des textiles (5,2%).

Cette augmentation des coûts est également perceptible pour les industries d’imprimerie (6,7%), du papier et carton (6,6%) et de la métallurgie (0,5%), explique le HCP dans une note relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) du quatrième trimestre 2021.

Le renchérissement des indices de production s’explique par l’envolée des prix de l’énergie ainsi que de certaines matières premières et par les pénuries de plusieurs composants.

Si la hausse des prix de production ne se répercute pas de façon immédiate sur les consommateurs, les hausses des prix commencent à se faire ressentir. Il y a un mois, le HCP annonçait une hausse de 3,1% de l’indice des prix à la consommation (IPC) en janvier 2022, essentiellement due à la flambée des prix des produits alimentaires (4,3%). Les entreprises, auraient-elles déjà commencé à répercuter ces hausses sur leurs prix de vente?